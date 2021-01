Attendorn: Fußgängerin (20) an Kreuzung angefahren

Der Rettungsdienst brachte die 20-Jährige nach dem Unfall in Attendorn in ein Krankenhaus.

Attendorn. Eine Fußgängerin (20) ist bei einem Unfall in Attendorn verletzt worden. Ein Autofahrer übersah sie an einer Kreuzung und fuhr sie an.

Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist in Attendorn am Freitagmorgen von einem Auto angefahren worden. Die Frau ging gegen 5.50 Uhr an der Kreuzung Am Wassertor/Am Zollstock bei Grün über die Straße, als sie von einem 56 Jahre alten Autofahrer, der mit seinem Wagen von der Straße Am Wassertor nach links in die Kölner Straße abbog, übersehen wurde. So berichtet es die Polizei Olpe.

Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Auto.

