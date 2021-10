Attendorn: Fußgängerin mit Rollator stürzt bei Unfall

Attendorn. Ein Autofahrer (21) hat eine 61 Jahre alte Fußgängerin in Attendorn angefahren. Die Frau stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine 61 Jahre alte Fußgängerin mit Rollator ist bei einem Unfall in Attendorn verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Autofahrer (21) bemerkte die Fußgängerin zwar im Rückspiegel, nahm jedoch an, dass sie stehen bleiben würde. Die Frau ging aber weiter, um die Briloner Straße an der Einmündung Lübecker Straße zu überqueren. Der 21-Jährige rollte mit seinem Wagen rückwärts in die Briloner Straße, so dass es zum Zusammenprall kam. Die 61-Jährige stürzte.

Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden am Rollator sowie am Auto.

