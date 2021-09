Attendorn: Geldbörse aus Auto gestohlen – Scheibe zerstört

Attendorn. Unbekannte haben in Attendorn wieder einmal die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, um eine Geldbörse zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf ein Portemonnaie haben es Diebe abgesehen, die in der Nacht zu Montag in Attendorn zuschlugen: Sie schlugen zwischen 2 und 7.30 Uhr in der Früh die Seitenscheibe eines in der Straße Mühlhardt geparkten Autos ein und stahlen nach Polizeiangaben die Geldbörse inklusive Ausweisdokumenten, Bargeld und Geldkarten aus dem Seitenfach der Tür.

Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

