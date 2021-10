Attendorn: Geldbörsen aus geparkten Autos gestohlen

Attendorn. In Attendorn-Helden sind zwei geparkte Autos aufgebrochen worden. Die Täter erbeuteten Geldbörsen und konnten unerkannt flüchten.

Aus Autos in Attendorn haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag Geldbörsen gestohlen. In der Straße Schmittenwiese in Helden öffneten sie nach Polizeiangaben gewaltsam die Beifahrertür, in der Dorfstraße im selben Ortsteil schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein.

Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

