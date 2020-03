Viele ältere Attendorner werden sich noch an den großen und bunten Festzug mit vielen Wagen und Gruppen erinnern, der zur 750-Jahr-Feier der Hansestadt durch die Innenstadt zog. Die Zeiten haben sich geändert. Ein halbes Jahrhundert später, wenn die Stadt Attendorn 2022 ihren 800. Geburtstag feiert, wird auf einen Jubiläumsfestzug verzichtet. Das berichtet Frank Burghaus vom federführenden Stadtmarketing.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Wir wollen keine Kopie von 1972, das ist nicht mehr zeitgemäß“, bestätigt Amtsleiter Burghaus den einstimmigen Beschluss des Arbeitskreises Stadtjubiläum, in dem Vertreter aus zahlreichen Vereinen, Organisationen, Kirchen sowie Verwaltung und Politik sitzen. Das Votum fiel laut Frank Burghaus bereits in der ersten Sitzung des Gremiums, in dem über den Ablauf des Stadtjubiläums im Jahr 2022 entschieden wird.

Historische Szenen wie hier bei der Eventführung im Herbst sollen beim Attendorner Jubiläums-Stadtfest auf der großen Bühne auf dem Alten Markt nachgespielt werden. Foto: martin droste

Statt eines Festzuges rückt das große Stadtfest mit dem Westfälischen Hansetag am 10. und 11. September 2022 in den Mittelpunkt der 800-Jahr-Feier der Hansestadt. Den Zuschlag für dieses Großereignis, bei dem Zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland erwartet werden, hat die Stadt Attendorn bereits vor einigen Jahren vom Westfälischen Hansebund erhalten. Seitdem spart die Stadt jährlich 30.000 Euro als Jubiläumsrücklage an. Entsprechende Hotelkapazitäten hat man sich gesichert. Mit der konkreten Planung beschäftigt sich der Arbeitskreis Stadtfest.

Kreis Olpe Jeder kann sich beteiligen Bürgermeister Christian Pospischil hofft auf eine rege Beteiligung aus der Bevölkerung im Jubiläumsjahr 2022. „Die ersten Ideen machen schon jetzt richtig viel Lust. Über Arbeitskreise, Stadtkonferenzen und Projektgruppen können sich alle Attendorner am Stadtjubiläum im Jahr 2022 beteiligen. Das wird unser Jahr! Das sagte Pospischil bei einer ersten Infoveranstaltung vor knapp einem Jahr im Rathaus. Bis zur 800-Jahr-Feier soll der innerstädtische Umbau weitgehend fertig sein. 2022 feiert zudem die katholische Kirchengemeinde ihr 950-jähriges Jubiläum. Die 750-Jahr-Feier der Stadt Attendorn hatte vor einem halben Jahrhundert ein Gremium unter der Federführung von Günther Kaltemorgen und Heinz Becker organisiert.

Einen Jubiläumszug wird es in zwei Jahren zwar nicht mehr geben, auf die Darstellung ihrer jahrhundertealten wechselvollen Geschichte müssen die traditionsbewussten Attendorner und ihre vielen Gäste beim Stadtfest aber nicht verzichten. Ähnlich wie bei den immer beliebter werdenden Eventführungen schlüpfen bekannte und nicht so bekannte Hansestädter in historische Rollen. Die Szenen werden auf einer großen Bühne auf dem Alten Markt nachgespielt.

Historische Szenen wie hier bei der Eventführung im Herbst sollen beim Attendorner Jubiläums-Stadtfest auf der großen Bühne auf dem Alten Markt nachgespielt werden. Foto: martin droste

Ursprünglich hatten die Organisatoren wie 1972 einen großen Festzug geplant und deshalb schon Kontakt mit der Karnevalsgesellschaft aufgenommen. Die mögliche Doppelbelastung für die Wagenbauer der KG, einen Motivwagen für den Veilchendienstagszug 2022 und eventuell noch einen Wagen für den Jubiläumszug einige Monate später zu bauen, ist inzwischen vom Tisch. „Das ist kein Thema mehr“, sagt Frank Burghaus.

Dafür laufen im Rathaus die Vorbereitungen für die Ausrichtung des Westfälischen Hansetages im Rahmen des Stadtfestes auf Hochtouren. „Das ist eine große Nummer“, weiß Amtsleiter Burghaus, was auf ihn und sein Team zukommt. „Wir haben alle Hände voll zu tun.“ Auf der anderen Seite freut sich der Chef vom Attendorner Stadtmarketing auf die Herausforderung: „Das wird eine tolle Sache“.

Mit den geplanten Aktivitäten der Schützengesellschaft 1222 zu ihrem ebenfalls 800-jährigen Jubiläum, so Frank Burghaus, habe der Verzicht auf einen großen Festzug nichts zu tun.