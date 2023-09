Attendorn: Glamour beim Travestie-Festival – Karten gewinnen

Das FESTIVAL DER TRAVESTIE – wo Glamour und Entertainment eins werden findet statt am Samstag, 16. September, 20 Uhr in der Stadthalle Attendorn (Einlass ist um 19 Uhr).

Attendorn. Das Festival der Travestie lockt im September nach Attendorn. Die WP verlost exklusive Karten. Alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie hier.

Das „Festival der Travestie“ – wo Glamour und Entertainment eins werden: Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. September, um 20 Uhr in der Stadthalle in Attendorn statt. Einlass ist um 19 Uhr. Maria Crohn, die Königin der Plaudereien, hat die warmen Tage gut genutzt, um ordentlich Kraft zu tanken und kehrt mit voller Power, einem starken Team und spektakulärem Programm zurück aus der Sommerpause. Wir verlosen 2 x 2 Tickets. Teilnahme bis 12. September.

+++ Festival der Travestie in Attendorn – Hier geht es zum großen Gewinnspiel +++

Das „Festival der Travestie“ verspricht nicht nur eine unvergessliche Nacht voller Glitzer, Glamour und mitreißender Darbietungen, sondern auch viele talentierte Künstler, welche mit ihrer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz, ihren beeindruckenden Stimmen und ihrem unnachahmlichen Charme verzaubern. Hier treffen stimmungsvoller Schlager, imposante Lichteffekte, herzerwärmende Balladen und explosive Comedy-Momente aufeinander und lassen das Publikum die Zeit vergessen und den Abend in vollen Zügen genießen.

Dieses außergewöhnliche Spektakel ist ein Muss für alle, die nach einem unvergesslichen Abend voller Freude, Lachen und Staunen suchen. Ob diese bereits ein Fan der Travestie-Szene sind oder zum ersten Mal in diese Welt eintauchen möchten – das „Festival der Travestie“ wird Besucherinnen und Besucher mit seiner Vielfalt, seinem Charme und seiner energiegeladenen Performance begeistern.

Tickets sind erhältlich bei Eventim und Reservix.

