Attendorn: Großeinsatz nach Dachstuhlbrand in der City

Von mehreren Drehleitern aus bekämpft die Feuerwehr am Freitagabend den Dachstuhlbrand in Attendorn.

Attendorn. Ein Dachstuhlbrand in der Attendorner Innenstadt hält am Freitagabend die Feuerwehr in Atem.

Ein Dachstuhlbrand in der Attendorner City war die Ursache für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Freitagabend. Dabei wurde eine Person verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war gegen 18.30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung in der Straße Hofestatt ausgebrochen. In der Wohnung hielt sich ein 21-jähriger Mann auf, der mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Ursache des Brandausbruchs ist laut Feuerwehr noch unklar.

Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehreinheiten aus Attendorn und Ennest sowie die Drehleiter der Feuerwehr Finnentrop. 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um von zwei Drehleitern aus die Flammen zu löschen und ein Übergreifen auf die benachbarten Häuser in der eng bebauten Innenstadt zu verhindern. Parallel gingen acht Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einem Innenangriff gegen das Feuer vor.

Erschwert wurden die Löscharbeiten durch Bewohner im Geschoss unterhalb der brennenden Wohnung. Zwei weigerten sich nach Angaben der Feuerwehr das Haus ohne ihre Katzen zu verlassen und wurden von den Einsatzkräften regelrecht aus dem Haus getragen, ebenso ein älterer Mann.

Fast die gesamte Innenstadt ist am Freitagabend mit Feuerwehrfahrzeugen gefüllt. Foto: Kai Osthoff

Gegen 19.50 hatte die Feuerwehr den Brand weitgehend unter Kontrolle. Auf der Suche nach Brandnestern unter dem Dach musste ein Teil des Daches abgedeckt werden.

Innenstadt abgesperrt

Die Attendorner Innenstadt wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Im Einsatz sind neben den Einsatzkräften der Feuerwehr unter Leitung von Einsatzleiter Andreas Borschdorf vier Rettungsfahrzeuge, eins davon vom DRK Attendorn, ein Notarzteinsatzfahrzeug und vier Streifenwagen der Polizei.

