Attendorn: Großer Baum beim Rivius Gymnasium wird gefällt

Am Mittwoch, 30. August 2023 wird die Hansestadt Attendorn auf Höhe des Rivius Gymnasiums eine geschädigte Robinie entfernen und in ein paar Wochen durch eine Hainbuche ersetzen. Schädigungen im Wurzelbereich einer Robinie beeinträchtigen die Standsicherheit des Baumes so stark, dass er etwa bei starkem Wind umfallen könnte. Um diese Gefährdung auszuschließen, hat die Hansestadt Attendorn entschieden, die Robinie zu entfernen und dafür an gleicher Stelle zur Pflanzzeit im Herbst eine bereits größere Hainbuche einzusetzen.

Dieses Vorgehen wurde vor Ort mit dem Gremium „Stadtbäume“ besprochen, das aus Stadtverordneten und Mitarbeitern der Stadt Attendorn besteht.„Da eine Robinie an einer stark befahrenen Straße wie der Hansastraße nicht den optimalen Standort hat und darüber hinaus keine heimische Baumart ist, werden wir sie bei der Gelegenheit gegen eine pflegeleichte und robuste Säulenhainbuche austauschen“, erläutert Chiara Sopart die Gründe für die Anpflanzung der Buche.

