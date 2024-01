Polizeieinsatz Attendorn: Heftige Randale löst Einsatz in Bäckerei aus

Attendorn Ein Mann hat in einer Attendorner Bäckerei die Mitarbeiter und Kunden belästigt. Die Polizei musste den Mann in Gewahrsam

Angestellte einer Bäckerei in der Niederste Straße haben am Sonntag (21. Januar) gegen 12 Uhr die Polizei gerufen. Ein Mann sollte vor Ort randalieren und dort die Mitarbeiter und Kunden belästigen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, zeigte sich der Beschuldigte aggressiv und unkooperativ. Er wollte den Anweisungen der Beamten, die Bäckerei zu verlassen, nicht nachkommen. Stattdessen beschädigte er einen Tisch sowie Geschirr.

Zudem versuchte er, durch Tritte sowie mit einer Lampe, die Einsatzkräfte zu verletzen. Der 61-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

