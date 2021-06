Attendorn: Helios-Klinik lockert ab sofort Besuchsverbot

Dr. Volker Seifahrt, Geschäftsführer, der Helios-Klinik in Attendorn: „Die vergangenen Monate waren sehr belastend, insbesondere für unsere Patienten und deren Angehörige. Umso mehr freuen wir uns, nun wieder Besucher begrüßen zu dürfen, wenn auch unter Auflagen.“

Attendorn. Patienten des Attendorner Krankenhauses dürfen wieder Besuch von Angehörigen bekommen. Allerdings ist der Besuch an einige Auflagen geknüpft.

Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus galt auch an der Helios Klinik Attendorn seit Ende Oktober 2020 ein generelles Besuchsverbot, das Patientenbesuche nur in bestimmten Ausnahmefällen ermöglichte. Aufgrund der sich entspannenden Lage dürfen Angehörige, die per Nachweise die „drei Gs“ (vollständig geimpft, genesen und mindestens 24 Stunden zuvor negativ getestet) erfüllen ihre Verwandten ab dem fünften Behandlungstag wieder besuchen.

Die Besuchszeit ist täglich von 14 bis 17 Uhr, der Einlass muss bis 16 Uhr erfolgen. Weiterhin gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen sowie das ständige Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes auf dem Klinikgelände.

Registrierung auch online

„Die vergangenen Monate waren sehr belastend, insbesondere für unsere Patienten und deren Angehörige. Umso mehr freuen wir uns, nun wieder Besucher begrüßen zu dürfen, wenn auch unter Auflagen“, erklärt Klinikgeschäftsführer Dr. Volker Seifarth. Außerdem erforderlich bleibt die Registrierung, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Auch hier geht die Helios Klinik weitere digitale Wege: Mussten Besucher bisher mittels Papierformular einchecken, ist dies ab sofort auch online per Smartphone möglich. Über einen QR-Code auf Plakaten vor dem Klinikeingang sowie im Eingangsbereich gelangen Besucher zu einem Online-Formular, wo sie ihr Eingangsscreening durchführen können. Nach der Anmeldung erscheint ein grüner Haken, der den Zutritt zur Klinik gewährt.

Das Angebot der digitalen Registrierung gilt nicht nur für Besucher, sondern ist auch für Patienten gedacht, die zu ambulanten Untersuchungen in die Klinik kommen. Wer möchte, kann sich selbstverständlich auch auf herkömmliche Weise mittels Papierformular registrieren.

„Mithilfe der digitalen Registrierung möchten wir vor allem die Wartezeiten verkürzen und das Personal im Eingangsbereich entlasten. Gleichzeitig können wir einen Beitrag für die Umwelt leisten, indem wir Papier einsparen“, so der Klinikgeschäftsführer.

