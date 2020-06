Attendorn: Herabstürzende Lampe verletzt Tankstellen-Kunden

Beim Tanken wurde ein 59-Jähriger in Attendorn-Helden von einer herabstürzenden Lampe getroffen.

Attendorn. Kurioser Unfall an einer Tankstelle in Attendorn-Helden: Ein Lkw streifte das Dach, eine dadurch herabstürzende Lampe traf einen Kunden.

Bei einem Unfall auf einem Tankstellengelände in Helden ist am Freitag ein Kunde leicht verletzt worden. Er wurde von einer herabstürzenden Lampe getroffen, die von der Decke stürzte, weil ein Lkw-Fahrer die Höhe des Dachs überschätzte und mit seinem Anhänger an ihr entlangstreifte. Das berichtete die Polizei Olpe.

Der 59 Jahre alte Verletzte und der Lkw-Fahrer (63) tauschten ihre Personalien aus. Allerdings fuhr der 63-Jährige davon, ohne dem Tankstellen-Inhaber den Unfall zu melden. Daher erwartet ihn auch eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht.