Attendorn: Hilfe für kleine Waisenkinder in der Ukraine

Attendorn. Der Priester Meinolf Wacker aus Attendorn hat zwei Hilfsprojekte für ukrainische Flüchtlinge gestartet. Ein Kinderdorf soll gebaut werden.

Der gebürtige Attendorner und Priester Meinolf Wacker hat zwei Hilfsprojekte für ukrainische Flüchtlinge gestartet und innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Dabei hat ihm sein internationales Netzwerk, was er über 25 Jahre geknüpft hat, geholfen und getragen. „Am 24. Februar habe ich mit meinem Freund und Kollegen Dr. Michael Melnyk in der Ukraine telefoniert. Er ist griechisch-katholischer Priester. Am Telefon habe ich live erlebt, wie der Krieg über ihn und die Ukraine hereinbrach und er sich in einen Luftschutzkeller retten musste“. Meinolf Wacker ist auch jetzt noch ganz aufgewühlt, wenn er an das Telefonat denkt. „Ich habe ihn kurze Zeit später wieder angerufen und gefragt, wie ich helfen kann.“

Dr. Michael Melnyk war da schon mit seinem Team geflohen und 200 Kilometer südwestlich von Kiew gelandet. „Feldküchen, wir brauchen Feldküchen“, so sein Hilferuf aus der Ukraine. Die Menschen brauchen etwas zu essen. Sie flüchten mit nichts innerhalb des Landes und müssen versorgt werden. „Ich habe Michael versprochen, dass ich ihm helfe.“ Kümmere du dich um die Küchen, ich kümmere mich ums Geld, so sein Versprechen mit viel Gottvertrauen. Mit Hilfe des Netzwerkes go4peace zeigte Meinolf Wacker, was mit guter, weltweiter Vernetzung alles möglich ist. „Wir benötigten für sechs Feldküchen insgesamt 88.500 Euro. Das Geld hatten wir innerhalb von zwei Wochen zusammen“, ist er zu Recht stolz auf seine Unterstützer.

Täglich Essen für über 1000 Leute

Die Mitarbeiter vor Ort haben nun in den Dörfern Sataniv, Kamianets-Podilskyj, Netishyn, Starokonsantyniv, Shepetivka und Khmelnztskyj sechs Küchen mit Ausrüstung in die Räume, die von griechisch-katholischen Pfarrgemeinden zur Verfügung gestellt worden sind, eingebaut. In diesen Küchen arbeiten täglich Teams von Freiwilligen aus den Pfarrgemeinden. Pro Küche bereiten sie täglich Essen für über 1000 Leute vor und verteilen die warmen Mahlzeiten an Flüchtlinge und an andere Bedürftige in den sechs Stadtgebieten.

„Als ich wieder mit Michael sprach, hat er erneut viel, viel Leid mit uns geteilt. Das sind kostbare, aber auch wirklich schwere Augenblicke, die wir gemeinsam leben. So erzählte er, dass sie jetzt 55 Waisenkinder zwischen einem und zwölf Jahren aus Mariupol und Charkiw in der Diözese hätten, die teilweise schon vor dem Krieg verwaist waren. Sie haben sie hilflos auf den Straßen und auf Bahnhöfen gefunden und „aufgelesen“. Nun sind sie übergangsweise in einer Sporthalle untergebracht und Schwestern der Heiligen Familie kümmern sich um sie.“

Für Meinolf Wacker keine Frage. Ein neues Spendenprojekt auf go4peace.eu musste gestartet werden. Dieses Mal wurde für den Bau eines Kinderdorfes über 113.000 Euro gesammelt. „Wir wollen ein kleines Kinderdorf mit Containern aus Holz bauen. Dieses Dorf kann jederzeit erweitert oder verkleinert werden. Es sollen kindgerechte Zimmer, Spielzimmer und Küchen entstehen.“ Insgesamt sollten 266 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. „Der Quadratmeter kostet 425 Euro. Mit diesen Zahlen haben wir gesammelt.“ Und auch hier ließen ihn die Mitstreiter nicht im Stich. Das Geld ist zusammengekommen. „Ein Pfarrer aus Tschechien hat mich angerufen und dann sogar 4000 Euro gespendet.“ Nun könnte gebaut werden. Könnte. „Es ist alles nicht einfach. Laut Bauvorschrift müssen sie jetzt erst einen Bunker unter das Kinderdorf bauen. Das ist eine neue Vorschrift“, seufzt Meinolf wacker. „Wenn Krieg ausbricht, ist alles anders und nichts gilt mehr, was vorher normal war.“

Weitere Infos zu Meinolf Wacker

Geboren und aufgewachsen in Attendorn, studierte Meinolf Wacker katholische Theologie in Paderborn und Fribourg (Schweiz). Nach seiner Priesterweihe war er zunächst Vikar in Hamm (Westfalen) und Menden. Als Rektor des Jugendhauses Hardehausen und Jugendpfarrer der Erzdiözese Paderborn konnte Meinolf Wacker viele Akzente setzen. Aus der Idee der Weltjugendtage entstand in den neunziger Jahren der „bosnische Friedensweg“. Mehrfach im Jahr war Wacker mit Jugendlichen (mittlerweile mit über 500) aus verschiedenen Nationen in Bosnien zu Begegnungs- und Aufbaucamps. Seit 2008 ist Meinolf Wacker Pastor im Pastoralverbund Kamen-Kaiserau am Kamener Kreuz.

Wer helfen will kann dieses unter:

Pfarrei Heilig Kreuz Kamen

IBAN: DE08 4416 0014 5021 3901 01

BIC: GENODEM1DOR

Dortmunder Volksbank

Stichwort: „Soforthilfe Ukraine“

