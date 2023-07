Attendorn: Hilfloser Mann verletzt hinter Auto gefunden

Attendorn. Wegen einer hilflosen Person wurde die Polizei nach Rölleken gerufen. Dort fanden sie einen Mann, der verletzt hinter einem Auto lag.

Beamte der Polizeiwache Attendorn wurden am Freitag (28.07.2023) gegen 17.30 Uhr zu einer „hilflosen Person“ in der Repetalstraße in Rölleken gerufen. Zeugen hatten eine verletzte männliche Person gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei lag ein 66-Jähriger verletzt hinter einem geparkten Auto. Im Verlauf des Einsatzes konnte ermittelt werden, dass der stark alkoholisierte Mann offenbar zuvor mit seinem Pkw gefahren war und vor Ort angehalten hatte. Er war gestürzt, nachdem er aus dem Auto ausgestiegen war und ohne Fremdeinwirkung den Halt verloren hatte.

Der 66-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm schließlich auch eine Blutprobe entnommen. Die zu erwartenden Laborergebnisse werden nun auch Bestandteil des Ermittlungsverfahrens wegen „Trunkenheit im Verkehr“ sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

