Attendorn: Hochwertige E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die in Attendorn-Ennest zwei E-Bikes gestohlen haben.

Attendorn. Aus einer Gartenhütte in Attendorn-Ennest haben Unbekannte zwei wertvolle E-Bikes gestohlen. Ein zweiter Einbruchsversuch misslang.

Zwei hochwertige E-Bikes sind in der Nacht zu Mittwoch aus einer Gartenhütte in Attendorn-Ennest gestohlen worden. Unbekannte Täter hebelten nach Polizeiangaben die Tür auf und entwendeten ein Pedelec der Marke „bulls“, Typ Six50 Evo 2 in der Farbe grau-orange, und ein Exemplar der Marke Kettler, Typ Evo RS-E3, Farbe schwarz-rot.

+++ Helios schließt Geburtsstation in Attendorn: So lauten die ersten Reaktionen +++

Offensichtlich wurde durch die Täter ebenfalls versucht in eine Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück zu gelangen. Hebelspuren waren vorhanden. Hier blieben sie allerdings erfolglos.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe