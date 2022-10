Attendorn: iPhone ermöglicht Blinden fast normalen Alltag

Attendorn. Chris ist durch eine seltene Krankheit fast vollständig erblindet. Der iPhone-Sprachassistent Siri hilft ihm, vieles selbstständig zu regeln.

Technische Innovationen sind für die InfoTastic Academy an der Kölner Straße in Attendorn kein Novum. Im Gegenteil. Der Verein hat es sich zur Kernaufgabe gemacht, Schülern, Rentnern, Unternehmern und anderen digitale Medien und die Faszination Technik – und damit immer wieder spannende Neuheiten – näher zu bringen. „Aber kürzlich standen auch wir vor einem Problem, das uns ganz schön Kopfzerbrechen bereitet hat“, gibt Marcel Münch, Vorstandsmitglied der InfoTastic Academy, unumwunden zu.

„Täglich greifen wir Menschen bei Problemen unter die Arme. Aber haben Sie schon einmal versucht, einem Blinden zu erklären, wie man ein iPhone benutzt?“ Kein Scherz, die Mitarbeitenden in der Academy wurden tatsächlich von einem blinden Mitbürger aufgesucht und genau das gefragt. Man könnte sich zwar die Frage stellen, was ein Erblindeter mit einem Gerät, das ein Display besitzt, anfangen solle, „aber was wir dann erlebt und herausgefunden haben, hat selbst uns als technisch versiertes Team zum Staunen gebracht“, betont Münch.

Die beiden Vorstandsmitglieder der „Infotastic Academy" aus Attendorn, Marcel Münch (links) und Patrick Schwane. Foto: Flemming Krause

Zunächst musste sich der in Attendorn längst etablierte und geschätzte Verein beim Blinden- und Sehbehindertenverein Kreis Olpe erkundigen, wie man einem solchen Menschen überhaupt in diesen Punkten helfen kann. Der Verein habe dann einen Kontakt zu Chris, einem jungen Mann aus dem Ruhrgebiet hergestellt, dessen Geschichte unglaublich ist. „Ich konnte einen Großteil meines Lebens sehen, doch dann kam die Diagnose: Retinitis pigmentosa, eine nicht abwendbare Erkrankung der Augen, die zur Erblindung führt. Ich musste also damit rechnen zu erblinden. Nun bin ich nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt. Ich habe mich also gefragt, was ich tun kann, um meinen Alltag weitgehend normal bestreiten zu können“, erzählt der junge Mann.

Chris habe daraufhin angefangen mit digitaler Technik Stück für Stück sein alltägliches Leben unabhängig von seiner Sehkraft zu gestalten. Mittlerweile ist er fast vollständig erblindet, im Alltag kommt er dennoch gut zurecht. Alles, was er dafür benötigt, ist sein iPhone, sein ständiger Begleiter. Er hat es so konfiguriert, dass es essenzielle Funktionen in seinem Alltag übernimmt, die er zuvor mit den Augen erledigt hat. „Habt ihr euch schon einmal überlegt, wie es ist, wichtige Post zu bekommen und nicht zu wissen, von wem der Brief ist, den man in der Hand hält – geschweige denn zu wissen, was darin steht?“, fragt Chris. Er ist in der Lage, durch kurze Sprachbefehle mit seinem Smartphone zu kommunizieren. Ein Befehl genügt und Siri, der iPhone-Sprachassistent, sagt Chris genau, wer der Absender des Briefes ist, und liest auch den Inhalt vor.

Chris und Siri arbeiten so gut zusammen, dass er sogar Telefonnummern, die im Fließtext des Briefes stehen, direkt über einen Sprachbefehl anrufen kann. „Es gibt unzählige Situationen, in denen ich mein iPhone im Alltag einsetze. Beim Einkaufen erklärt es mir, welches Produkt ich in der Hand halte. Es sagt mir auch, ob die Ampel rot oder grün ist oder hilft mir, wenn ich mich in der Stadt verlaufen habe. Ich kann sogar im Wald wandern gehen, dank der heutigen Technik.“

Chris und sein iPhone arbeiten wie ein gut eingespieltes Team. Er ist so begeistert von seinen Entdeckungen und Erfolgen gewesen, dass er mit einem Freund eine Firma gegründet hat und nun anderen Sehbehinderten hilft, ebenfalls wieder mehr Teilhabe am Leben zu empfinden. Weil die Macher der InfoTastic Academy von seiner Geschichte so begeistert waren, luden sie ihn kurzerhand ein. Denn: „Wir möchten, dass auch Bürger im Kreis Olpe, die unter einer Sehbehinderung leiden, die Chance haben, aus Technik Vorteile für ihren Alltag zu ziehen. Dazu haben wir uns nun mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Kreis Olpe zusammengeschlossen, der es finanziell ermöglicht hat, dass Chris und seine Firma auch hier in der Region Menschen mit einer eingeschränkten Sehkraft unterstützen“, freut sich Münch.

Der blinde junge Mann wird demnächst in die InfoTastic Academy kommen und seine Tricks erklären – und das vollkommen kostenlos. Insgesamt werden drei Veranstaltungen stattfinden, die sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.

>>> DREI VERANSTALTUNGSTAGE

Die Veranstaltungen finden in der InfoTastic Academy in der Kölner Straße 14a in Attendorn statt, j eweils samstags und ab 10 Uhr .

. Am 22. Oktober zum Thema „Einführung in die Bedienungshilfe“ , am 5. November zum Thema „Tagespost selbst voll im Griff“ .

, am 5. November zum Thema . Am 19. November heißt das Thema „Objekte mit dem Smartphone erkennen“ .

. Anmeldungen sind über die Internetseite der InfoTastic Academy oder unter 02722/639 637 möglich.

