Attendorn: Junge (11) bei Fahrrad-Unfall schwer verletzt

Bei einem Fahrrad-Unfall in Attendorn ist ein Elfjähriger schwer verletzt worden.

Attendorn. Ein elfjähriger Schüler ist mit seinem Fahrrad in Attendorn-Helden gegen ein Auto gefahren. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Mit schweren Verletzungen ist ein elf Jahre alter Schüler nach einem Unfall in Attendorn-Helden ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er fuhr am Samstag auf der Schulstraße in Richtung Sportplatz und übersah einen mit geringer Geschwindigkeit entgegenkommendes Auto, teilt die Polizei Olpe mit. Es kam zum Zusammenprall.

Der 54 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

