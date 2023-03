Polizei Attendorn – Junger Mann wird mit Drogen am Steuer erwischt

Attendorn. Ein 21-Jähriger wird in Attendorn wegen eines defekten Abblendlichtes angehalten. Dann stellt sich raus, dass er Drogen konsumiert hat.

Weil das Abblendlicht an seinem Auto defekt war, wurde ein 21-Jähriger in der Nacht zu Samstag (11. März) um 0:50 Uhr angehalten. Er war den Polizeibeamten aufgefallen, als er mit seinem Fahrzeug die L539 in Biggen befahren hatte. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich schließlich auch Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der junge Mann wurde deshalb zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen „Fahren unter Drogeneinfluss“.

