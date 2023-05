Attendorn: Junger Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem schweren Motorradunfall auf der Umgehungsstraße in Attendorn ist am Samstagmittag ein 29-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Attendorn. Für zwei beteiligte Teams wurde die großangelegte DLRG-Rettungsübung zum Ernstfall: Ein 29-jähriges Unfallopfer brauchte dringend ihre Hilfe.

Bei einem schweren Motorradunfall auf der Umgehungsstraße (Landesstraße 539) in Attendorn ist am Samstagmittag ein 29-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit einem weiteren Motorradfahrer von Attendorn kommend in Richtung Olpe gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache war er gegen 13 Uhr zwischen den Straßen Am Wassertor und Blankenroder Mühle in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte das Motorrad gegen die Leitplanke, der Fahrer kam zu Fall, rutschte einige Meter weiter über den Asphalt und blieb schwerstverletzt auf der Straße liegen. Seine Maschine rutschte noch weiter und fing Feuer.

Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Siegener Krankenhaus. Foto: Kai Osthoff

Als die Feuerwehrkräfte aus Attendorn an der Unfallstelle eintrafen, stand das Motorrad im Vollbrand. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst des Kreises Olpe sowie einer Rettungswagenbesatzung des Maltester Hilfsdienstes, die Teil der großangelegten DLRG-Übung am Biggesee waren, versorgt. Wie die Polizei vor Ort erklärte, seien die Verletzungen so stark, dass akute Lebensgefahr bestehe.

Mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 3“, der am Flughafen Köln-Bonn stationiert ist, wurde der Patient in ein Siegener Krankenhaus geflogen. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde für die weiteren Ermittlungen ein Unfallaufnahme-Team der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis angefordert. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

