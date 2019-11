Am liebsten, sagt René Patrick S., baut er Weihnachtskrippen zusammen. Der gelernte Koch findet allerdings auch an den kleinen Holzschweinchen, die sich ideal als Schlüsselanhänger eignen, großen Gefallen. Hauptsache aus Holz. „Bei diesen Arbeiten haben wir viel mehr Gestaltungsfreiraum als beispielsweise bei der Arbeit im Garten“, sagt der Mann, der seit Anfang des Jahres im Offenen Vollzug der JVA Attendorn einsitzt.

Kreis Olpe Motorsägen-Künstler auch dabei Die Besucherzahlen: Im Jahr 2017 kamen zur Adventsausstellung rund 1300 Besucher, in 2018 waren es sogar 1700. Die Adventsausstellung am 1. November wird ergänzt unter anderem durch einen Motorsägen-Künstler und einen Stand mit Edelsteinen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wichtig: Kartenzahlungen sind nicht möglich. Die Adventsausstellung im kommenden Jahr findet statt am 29. November 2020. Im Verkaufsraum der JVA können Besucher die Produkte von Montag bis Donnerstag (10 bis 15 Uhr) sowie freitags (10 bis 13 Uhr) kaufen. Im November gibt es jedoch eine Verkaufspause. Weitere Infos liefert die Internetseite www.knastladen.de Eine Fotostrecke finden Sie im Netz unter: wp.de/olpe

Der Inhaftierte freut sich darüber, ein Teil jener Mannschaft zu sein, die das ganze Jahr über an der Werkbank steht und verschiedenste Holz-Produkte herstellt. Vom Schaukelpferd über den Puppenwagen bis hin zur Kindersitzbank und zur Lokomotive: Das Produktportfolio lässt kaum einen Wunsch offen.

120 verschiedene Produkte

Wer darauf mal einen genaueren Blick werfen will, der bekommt am Sonntag, 1. Dezember, wieder Gelegenheit dazu: Dann nämlich lädt die Justizvollzugsanstalt zwischen 12 und 17 Uhr wieder zur traditionellen Adventsausstellung ein, die es mittlerweile seit etwa 30 Jahren gibt.

Adventsausstellung lockt wieder in die Attendorner JVA 1 / 13 Adventsausstellung lockt wieder in die Attendorner JVA Da ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei: Wer sich am 1. Dezember auf den Weg in die Attendorner JVA macht, der bekommt bei der Advents-Ausstellung unterschiedlichste Produkte aus Lärchenholz präsentiert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rund 120 verschiedene Holzprodukte, um die 40 Biegepuppen und zig Holzfiguren (insgesamt ca. 5000 Holzartikel) bekommen die Besucher zu Gesicht und natürlich auch zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt dem Ausbau und der Förderung der arbeitstherapeutischen Beschäftigung der Inhaftierten, also Leuten wie René Patrick S., zugute. Denn klar ist: Umsatz macht das Gefängnis mit dem Verkauf der verschiedenen Holzartikel nicht, auch wenn diese Zahlen 2017 bei 56.000 Euro und 2018 bei 62.000 Euro lagen. Dem steht jedoch der hohe Personal- und somit Kostenaufwand gegenüber. Um den Umsatz geht es auch gar nicht, erklärt JVA-Leiter Ulf Borrmann: „Wir wollen die Inhaftierten hier langsam an die wirtschaftliche Arbeit heranführen. Unser Fokus liegt darin, sie zu beschäftigen. Wir wollen ihnen eine Struktur und einen Arbeitsrhythmus geben.“ Die Häftlinge bekommen dafür einen Lohn, der zum Großteil jedoch zurückgehalten wird für die Zeit nach dem Gefängnisaufenthalt.

Lärche aus dem Sauerland

Offensichtlich funktioniert das Prinzip. „Manchmal bin ich selbst überrascht, was bei den Arbeiten herauskommt“, gesteht Ludger Schröder, Leiter der Arbeitstherapie Holz. Täglich arbeiten er mit bis zu 39 Inhaftierten, die nicht in einem Betrieb außerhalb der Gefängnismauern unterkommen. Bei deren Arbeit findet ausschließlich Lärchenholz aus den Wäldern des Sauerlands Verwendung. Also beste Qualität. Das ist der klare Anspruch.

So entsprechen die Artikel den Spielzeugnormen, die Oberflächen sind lackiert, die vorgefrästen Teile werden geschliffen und erst dann verbaut. Die Inhaftierten arbeiten dabei nach einem Bausatzverfahren. „Sie bekommen, wenn man so will, eine große Tüte mit allen Utensilien und legen los“, erklärt Schröder. Mitunter profitiert das gesamte Team vom eigenen Know-How. So arbeite laut Schröder derzeit ein gelernter Lagerist mit, der den Überblick im Kommissionierungslager behält. Aber auch „fachfremde“ Inhaftierte wie René Patrick S. setzen sich jeden Tag an die Werkbank. Um Weihnachtskrippen, Holzschweinchen und andere Spielzeuge herzustellen.