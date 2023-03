Attendorn: Käfer zerstört Eiche vor dem Sauerländer Dom

Attendorn. Die Stadt Attendorn wird in dieser Woche einen Baum vor dem Sauerländer Dom entnehmen. Die Eichen-Lücke soll aber schnell geschlossen werden.

Der Eichensplintkäfer hat Schuld daran, dass eine Eiche auf dem Kirchplatz vor dem Sauerländer Dom in Attendorn am Donnerstag entfernt werden muss. Schätzungsweise ein Jahr hatte der Baum hier gestanden. „Das Problem ist, dass der Baum gestresst wird, wenn er aus einer Baumschule entnommen und in einer neuen Umgebung gepflanzt wird. Hinzu kam die lange Trockenheit. Das hat er nicht überstanden“, erklärt Tiefbauamtsleiter Manuel Vogt. Das komme zwar nicht übermäßig häufig, aber doch immer mal wieder vor.

+++ Lesen Sie hier: Windräder im Repetal: Was diesen Hotelier maßlos ärgert +++

Vogt versprach, dass die Nachpflanzung „möglichst zeitnah“ geschehen solle. Aktuell führt die Stadt noch Gespräche mit der katholischen Kirche, ob man zwei weitere Bäume auf dem neu gestalteten Kirchplatz pflanzen solle – und falls ja, wo sich dies eignen würde. Diese zusätzlichen Baumpflanzungen hatten die Fraktion „Union für Attendorn“ und die SPD bei den Haushaltsplanungen für dieses Jahr gefordert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe