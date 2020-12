Attendorn: Katholische Kirchengemeinde übernimmt Kolpinghaus

Attendorn. Vorgezogenes Geschenk an die Kath. Kirche in Attendorn. Sie übernimmt am 1. Januar das Kolpinghaus.

Das Kolpinghaus am Ostwall 95 ist ein stattliches Gebäude mit einer Gaststätte, die bis Ende März dieses Jahres vom Wirte-Ehepaar Ivan und Marija Milos als Restaurant „Dubrovnik“ betrieben wurde (wir berichteten). Besitzer des Gebäudes ist der Verein Kolpinghaus e.V. , dem rund 17 Mitglieder angehören. Aus Altersgründen gibt der Trägerverein zum 1. Januar 2021 das Haus in die Hände der Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Attendorn. „Aus der Historie heraus“, stellt dazu der Trägerverein fest. Es handelt sich um eine Schenkung. Der Kolpinghaus-Verein löst sich auf.

Das jetzige Kolpinghaus wurde in den Jahren 1956/57 gebaut und von dem Trägerverein verwaltet. Seit 1978 ist „Kalli“ Rutz in dem Verein als Schatzmeister tätig. Georg Kleine, der seit 1980 zunächst Schriftführer war, ist seit 2003 Vorsitzender und Herbert Stinn ist seit 2015 Schriftführer des Vereins.

Dank an Kolpingfamilie

Pfarrer Andreas Neuser bedankte sich herzlich beim Trägerverein für die ehrenamtliche Arbeit und sprach den Mitgliedern des Kolpinghaus e.V. seine Anerkennung aus. „Über Jahrzehnte haben Sie dieses Haus für vielfältige Anliegen zur Verfügung gestellt. Nicht nur für kirchliche Vereine, sondern weit darüber hinaus.“ Der Kirchenvorstand müsse erst noch prüfen, wie die Verwendung aussehen kann.

Mit der Geschichte des Attendorner Kolpinghauses befasste sich Stadtarchivar Otto Höffer. Nach dessen Aufzeichnungen ist das Kolpinghaus eine Stiftung des späteren Jubilarpriesters Ferdinand Klein, der am 17. April 1852 in Attendorn geboren wurde. Er versprach dem katholischen Gesellenverein Attendorn im 1912, seine Immobilie an der Promenade 95 an den Verein zu übertragen mit der Auflage, dort nach seinem Tode ein Gesellenhaus einzurichten. Am 21. November 1912 wurde die Satzung des Vereins „Katholisches Gesellenhaus Attendorn“ verabschiedet und danach im Vereinsregister eingetragen.

Die Gründungsmitglieder bestimmten schon 1912, dass das unbewegliche Vereinsvermögen im Auflösungsfall des Vereins an die katholische Pfarrgemeinde in Attendorn fallen solle. Am 28. Juni 1922 starb Pfarrer Klein und der Verein übernahm das Haus am Ostwall. Damit die Immobilie nicht in die Hände der Nationalsozialisten fiel, verkaufte der Verein das Haus 1938 an die katholische Pfarrgemeinde. Am 28. März 1945 wurde das Haus bei einem Bombenangriff bis auf das Kellergeschoss vollständig zerstört.

Rückübertragung 1947

Aus enger Verbundenheit zwischen Kirchengemeinde und Kolpingsfamilie überließ die Pfarrgemeinde der Kolpingsfamilie 1949 ein Grundstück im Schüldernhof. Darauf wurde zunächst ein provisorisches Holzhaus gebaut, sieben Jahre später das jetzige Kolpinghaus. Am 22. November 1957 erfolgte die feierliche Segnung.