Attendorn: Katrin Arens verkauft jetzt „Happy Water Bottles“

Wie wäre es, wenn man Glück einfach trinken könnte? Ganz so einfach ist es zwar leider nicht, aber man kann zumindest die Flüssigkeitsaufnahme freundlicher gestalten – das hat sich zumindest Katrin Arens aus Attendorn gedacht. Die Expertin für mentale und psychische Gesundheit hat eine besondere Trinkflasche entworfen, die „Happy Water Bottle“. Seit ein paar Tagen steht sie nun zum Verkauf – und erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Was genau die Idee dahinter ist, hat sie unserer Zeitung im Gespräch näher erläutert.

Stärkung für die Seele

Katrin Arens ist 44 Jahre alt und lebt in Attendorn. Sie hat in Paderborn an der katholischen Hochschule Sozialarbeit studiert und hat sich in Attendorn selbstständig gemacht. Die Diplom-Sozialarbeiterin ist Expertin für mentale und psychische Gesundheit und berät Privatpersonen und Unternehmen mit Blick auf die Mitarbeiterfürsorge. Das heißt, Menschen mit beruflichen oder familiären Sorgen werden von Katrin Arens beraten. Es geht um Stressmanagement, gewünschten Veränderungen der eigenen Verhaltens- und Arbeitsweisen und Ursachenforschung. Zurzeit macht die 44-Jährige auch noch eine Ausbildung zur Kursleitung Waldbaden beim Deutschen Verband Waldbaden. Kurz gesagt: Katrin Arens stärkt die Seele ihrer Kunden.

Und genau das ist auch der Hintergrund ihrer „Happy Water Bottle“ – ein alltäglicher Begleiter, der Groß und Klein lächeln lässt. „Es ist eine Art Anker“, sagt Katrin Arens. „Im Trubel übersieht man oft die positiven Dinge und bekommt eher das mit, was nicht so gut läuft. Die Happy Water Bottle stupst uns immer wieder an.“

Ein Familien-Projekt

Die „Happy Water Bottle“ gibt es in zwei Größen. „Flo“ umfasst 0,5 Liter, „Jo“ 0,75 Liter. Die Namen leiten sich übrigens von den Töchtern der Sozialarbeiterin ab: Josefine (16) besucht gerade das Berufskolleg, Florentine (14) geht zur Realschule. „Die Glasflaschen sind meine Herzens-Babys 2.0“, sagt Katrin Arens und lächelt freundlich. „Es ist ein Familien-Projekt, alle helfen mit, die Flaschen einzupacken, Flo und Jo schreiben die Schilder.“

Das Wohnzimmer ist mittlerweile zum Lager geworden. Denn die glücklichen Trinkflaschen stoßen auf große Beliebtheit. Knapp 160 „Flo´s“ und „Jo´s“ warten dort auf ihren Besitzer. Die Glasflaschen („Das Glas ist besonders hart. Das hält auch im Schulrucksack oder in der Arbeitstasche“) bezieht sie aus Österreich, die Gravur „Happy Water“ entsteht in einer Werbeagentur in Frielentrop. Ursprünglich hatte Arens die Flaschen als Geschenk für ihre Kunden entwickelt. Als Erinnerung an die Erfolge, die sie gemeinsam im Coaching erarbeitet haben. Doch die Idee sprach sich schnell rum. Seit einigen Tagen verkauft Katrin Arens ihre „Happy Water Bottle“ über ihre Homepage und in „Der Laden“ in Attendorn stehen auch einige Exemplare. „Innerhalb von zwei Tagen habe ich 50 Stück verkauft“, sagt sie. „Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin völlig von den Socken.“

Ob als nachhaltige Trinkflasche für den Arbeitsplatz oder für die Schultasche – die „Happy Water Bottle“ ist auch als Weihnachtsgeschenk geeignet, findet Katrin Arens. „Die macht halt Freude“, sagt sie. „Ich hatte jetzt eine ältere Dame um die 70 hier, die unbedingt eine kleine Flasche für das Auto haben wollte.“ Aktuell hat die Expertin für mentale und psychische Gesundheit ihr Werk als Markenrecht angemeldet, zumindest der Antrag ist gestellt. „Mal schauen, ob es klappt“, sagt Katrin Arens. „Manchmal muss man einfach mal was wagen.“