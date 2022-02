Attendorn: Kein 3G-Nachweis: Mann will Bahn nicht verlassen

Attendorn. Weil er ohne 3G-Nachweis in der Bahn war, sollte ein 27-Jähriger den Zug verlassen. Dieser weigerte sich, hielt sich an einer Griffstange fest.

Bereits am Freitag (26. Februar) hat sich gegen 8.45 Uhr eine Widerstandshandlung gegenüber zwei Polizeibeamten durch einen 27-Jährigen am Bahnhof in Attendorn ereignet. Zuvor hatten während der Zugfahrt Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die derzeit die 3G-Nachweise in der Bahn kontrollieren, die Polizei gerufen, da ein Bahnfahrer keinen anerkannten Nachweis vorweisen konnte und sich weigerte, den Zug zu verlassen.

Zwanghaft an einer Griffstange festgehalten

Als die Beamten die Bahn betraten, erklärten sie dem 27-Jährigen erneut, dass er ohne Nachweis die Bahn verlassen müsse. Da er sich weigerte, drohten sie an, ihn mittels körperlicher Gewalt aus dem Zug zu befördern. Daraufhin sperrte sich der Beschuldigte, indem er sich zwanghaft an einer Griffstange festhielt. Er widersetzte sich den Maßnahmen der Polizisten und zeigte sich zunehmend aggressiver.

Als Verstärkungskräfte eintrafen, verließ er schließlich freiwillig den Zug. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Widerstandes und sprachen dem 27-Jährigen einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich aus. Zudem leitete die Bahngesellschaft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

