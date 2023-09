Attendorn: Kind von Auto angefahren

Attendorn. Ein siebenjähriger Junge ist nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und so von einem Auto angefahren worden.

Verletzungen hat am Sonntagnachmittag ein siebenjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Attendorn erlitten. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 64-jährige Attendornerin mit ihrem Pkw die Straße Im Schwalbenohl in Fahrtrichtung Ennest, als der Junge unvermittelt auf die Fahrbahn trat und vom Pkw erfasst wurde. Das Kind kam zur Beobachtung ins örtliche Krankenhaus.

