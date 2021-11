Attendorn: Kleiner Junge (3) wird bei einem Unfall verletzt

Ein kleiner Junge wurde bei einem Unfall verletzt. Eine ältere Dame hatte ihn am Steuer übersehen.

Attendorn. Eine 70-Jährige hat am Steuer in Attendorn ein kleines Kind auf einem Laufrad übersehen. Der Junge musste ins Krankenhaus.

Am Dienstag, 9. November, hat sich gegen 13.50 Uhr in der Straße „Am Zollstock“in Attendorn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Dreijähriger verletzt wurde. Zunächst befuhr eine 70-Jährige die Straße „Auf der Tränke“ und beabsichtigte, nach rechts auf die Straße „Am Zollstock“ abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah sie aufgrund der blendenden Sonne ein dreijähriges Kind auf einem Laufrad, das zeitgleich die Straße an einer Fußgängerfurt querte.

Es kam zur Kollision zwischen dem Jungen und dem Pkw. Rettungskräfte behandelten den Dreijährigen vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden an dem Laufrad und dem Pkw.

