Attendorn: Kontakt zu Tieren für mehr Selbstvertrauen

Auf dem Martini Markt in Attendorn am Wochenende verkaufte der Elternbeirat Waffeln um die Bauernhoftage für die Kinder möglich zu machen.

Attendorn. DRK Familienzentrum und Kindergarten Pusteblume wollen in Attendorn Bauernhoftage ermöglichen. Mit Baumaktion werden Spenden gesammelt.

Seit mehr als eineinhalb Jahren beeinflusst Corona das tägliche Leben und besonders das Leben der Kinder. Das hinterlässt Spuren. Fehlende Sozialkontakte, geschlossenen Kindergärten und Schulen und eine scheinbar allgegenwärtige Ansteckungsgefahr, die Einschränkungen durch die Pandemie hat den Alltag von Familien stark verändert. Der Elternbeirat des DRK Familienzentrum und Kindergarten Pusteblume in Attendorn hat daher für die Kinder der Einrichtung eine besondere Idee. Sie wollen regelmäßige Bauernhoftage ermöglichen. „In unserer letzten Elternbeiratssitzung haben wir im Detail über die Auswirkungen der Corona Pandemie auf unsere Kinder besprochen. Insbesondere ist der Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich aufgefallen, als auch eine notwendige Stärkung des Teamgeistes in den Gruppen“, erklärt Kristina Bitter Meijk vom Elternbeirat. „Kinder erkennen insbesondere im Umgang mit Tieren ihre eigene Kompetenz, bekommen Selbstvertrauen und erlernen sozialen Umgang. Daher sind hier Bauernhoftage das ideale Angebot.“

Waffelstand

Doch diese Idee kostet in der Umsetzung Geld. Daher gab und gibt es unterschiedliche Aktionen um den Kindern dieses Angebot zu ermöglichen. Eine Aktion war ein Waffelstand, angegliedert an den Martini Markt in Attendorn, in der Ennester Straße. Zahlreiche Besucher unterstützen die Aktion und ließen sich Glücksferkel (Waffel mit Streuseln), Heidschnucken (Waffel mit Puderzucker) und die schwarz gefleckte Kuh (Waffel mit Schokosoße) schmecken. „Viele Passanten waren begeistert von der Idee und haben auch den einen oder anderen Euro mehr gegeben“, freut sich Kristina Bitter Meijk. Doch das allein reicht nicht.

Weihnachtsbäume dekorieren

„Wir bieten heimischen Firmen und Unternehmen an, gegen eine Spende, ihre Weihnachtsbäume im Eingangsbereich mit selbstgebastelten Weihnachtsschmuck zu dekorieren. Entweder coronakonform als Paket zu, selber schmücken oder ein paar unserer Kinder schmücken den Baum vor Ort.“ Die Sparkasse ALK, die Volksbank sowie Viega und Gedia haben schon von dem Angebot Gebrauch gemacht. „Wir hoffen, dass auch andere diesem guten Beispiel folgen. Somit hätten die Firmen in Attendorn eine sehr individuellen Weihnachtsbaum und die Kinder würden in dieser schweren Zeit, tolle Tage auf dem Bauernhof verbringen und ihre Rückstande durch die Lock Downs auf- und weiterverarbeiten.“

