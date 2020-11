Als Marina Müer, Inhaberin des Herrensalons Rocco in Attendorn, von der Aktion der beiden Friseure Marco und Daniel Illiges aus Rheda-Wiedenbrück hörte, war sie sofort Feuer und Flamme. „Das mache ich auch“, beschloss sie.

Die beiden Kollegen bieten in Zeiten des Lockdowns Gastronomen einen Gratis-Haarschnitt an. „Das ist ein Zeichen der Solidarität untereinander“, so die Friseurin. Im Frühjahr war sie selber vom ersten Lockdown betroffen und weiß daher aus eigener Erfahrung, was es bedeutet sein Geschäft zu schließen, keine Einnahmen und große Sorge um die Zukunft zu haben. „Hätte ich damals keine staatliche Unterstützung gehabt, hätte ich die Zeit wirtschaftlich nicht überlebt“, ist sie überzeugt.

20 Prozent der Kunden sind weg

Auch heute, Monate später, spürt sie noch Auswirkungen durch die Coronakrise. „Nachdem wir wieder geöffnet hatten, war das Geschäft rund drei Wochen lang voll. Die Menschen haben sich um die Termine gerissen“, erzählt Marina Müer. Doch danach flaute die Nachfrage ab. „Mir fehlten bis heute immer noch rund 20 Prozent der Kundschaft. Gerade bei den Männern haben in dieser Zeit des Lockdown viele selber zum Haarschneider gegriffen oder auf die Kunst von Bekannten und Freunden vertraut.“ Hinzu kommt, dass durch das geltende Hygienekonzept nicht jeder Platz im Salon zeitgleich belegt werden darf. Müer: „Abstand halten ist auch hier ganz wichtig.“

Trotzdem ist sie froh, dass sie vom erneuten Lockdown nicht betroffen ist. „Aber wir alle wollen, dass der Lieblingsitaliener, das Restaurant um die Ecke oder die Eisdiele überleben. Daher müssen wir jetzt zusammenhalten“, so die Vorreiterin im Kreis Olpe. „Ich selber würde auch die Möglichkeiten des Lieferservice in Anspruch nehmen, doch ich wohne an der Sorpe und das ist ein wenig weit. Doch mit dieser Aktion kann ich im Kleinen helfen.“

Große Resonanz

Nachdem sie ihr Angebot auf Facebook gepostet hatte, wurde es schon über 50 Mal geliket und geteilt. „Frank Harnischmacher von der benachbarten Milchbar hat auch gleich den Post kommentiert“, freut sich Marina Müer. „Er bedankt sich, ist aber seit 22 Jahren mit einer Friseurin verheiratet und kann daher das Angebot nicht in Anspruch nehmen, will sich aber mit einem Eis revanchieren.“

Die ersten Betroffenen haben das ungewöhnliche Angebot schon genutzt und waren begeistert. „Jeder, der in der Branche arbeitet, kann mich gerne anrufen. Wir müssen nur einen Termin vereinbaren.“ Die Hygieneregeln werden selbstverständlich eingehalten. „Jetzt ist es wichtig, dass wir in diesen schweren Zeiten zusammen stehen“, so Marina Müer.