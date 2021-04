Attendorn: Kunst-Projekt „We remember“ im Rathaus zu sehen

Attendorn. Eine sehenswerte Ausstellung als Erinnerung an den Holocaust hat jetzt einen Dauerplatz im Rathaus der Hansestadt gefunden.

Die Ergebnisse des Kunstprojektes „we remember“ (zu deutsch: wir erinnern) haben einen Platz als Dauerausstellung im Attendorner Rathaus gefunden. Das Projekt war ein nachhaltiger Beitrag der Veranstaltungsreihe „Shalom Attendorn 2018“, die die Initiative „Jüdisch in Attendorn“ aus Anlass des 80. Jahrestages der Novemberpogrome 1938 organisiert hatte.

Das Kunstprojekt wurde im Rahmen der Jugendkulturnacht NRW 2018 durch das Jugendzentrum durchgeführt. Für die künstlerische Vorbereitung und die praktische Umsetzung mit den Jugendlichen waren Marlies Backhaus und Jan Backhaus verantwortlich.

Bei dem Projekt erinnerten acht junge Attendorner an jüdische Kinder ihrer Heimatstadt, die in der Zeit des Nationalsozialismus vertrieben wurden. Sie gestalteten eine virtuelle Patenschaft in Fotocollage und Malerei. „Vor einem gemalten Bild stehen sich unsere Gesichter gegenüber und überspringen die Geschichte. Wir erinnern uns an euch. Wir sehen eure Fotos und stellen uns vor, dass wir hätten Freunde werden können“, erläutert Marlies Backhaus die Grundidee.

Eingangsportal vom Rivius

Mit dabei war Lea Wiethoff, die ihre Bildidee beschreibt: „Ich spiele gerne Geige und liebe die Musik. Über mein virtuelles Patenkind Margaret Ursell kann ich mir vorstellen, dass sie diese Leidenschaft mit mir geteilt hätte. Auf meiner Fotocollage scheint sie Freude an meinem Geigenspiel zu haben.“ Oder Viktoria Korte: „Neben dem Foto von mir ist eine Fotografie von Lisa Ursell. Sie ist mir gleich ins Auge gefallen, weil sie auf dem Bild herzlich lacht. Unsere Portraits sind mit der Darstellung eines Keyboards verbunden. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob Lisa mein Hobby, die Liebe zu Musik und Gesang, teilt. Doch ihr Lächeln erinnert mich daran, wie glücklich ich bin, wenn ich musiziere.“ Max Lubowietzki entschied sich zu einer Patenschaft mit Gerhard Stern: „Er kam mir auf den ersten Blick sympathisch vor. Er war wohl wie ich ein humorvoller Mensch und scheint vom Typ her zu mir zu passen: neugierig und offen. Als Zeichen der Verbundenheit habe ich eine Selfie-Collage montiert.“

Pauline Hillesheim setzte das Eingangsportal des Rivius Gymnasium künstlerisch in Szene: „Ich habe die Patenschaft für Julius Böheimer übernommen. Uns beide verbindet, dass wir Schüler auf dem Rivius Gymnasium waren. Er hat den Holocaust in einem Versteck im Bergischen Land überlebt.“ Anna Orsini vom Jugendzentrum beteiligte sich selbst an dem Projekt: „Auf meinem Bild bin ich 6 Jahre. Gertrud Stern ist mein Patenkind. Sie hatte drei jüngere Brüder und wurde von den Hausangestellten Sternchen genannt. Deswegen habe ich uns einen Sternenhimmel gemalt, der unsere virtuelle Patenschaft symbolisiert.“

Pospischil: eindrucksvolle Bilder

Aus den Händen der Jugendlichen und Organisatoren nahm Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil (SPD) die acht Kunstwerke an. Sie werden nun einen festen Platz als Dauerausstellung im Rathaus bekommen. Hier kann auch die von Marlies Backhaus gestaltete Ausstellungsbroschüre mitgenommen werden. Pospischil: „Auch drei Jahre später sorgen die eindrucksvollen Bilder und die Idee der virtuellen Partnerschaften zwischen den Generationen noch immer für reichlich Gänsehaut.“ Hartmut Hosenfeld und Tom Kleine von der Initiative „Jüdisch in Attendorn“ bedankten sich ebenfalls: „Die emotionalen Reaktionen der Angehörigen der früheren jüdischen Familien Attendorns beim Anblick der Bilder vor drei Jahren werden wir nie vergessen. Dieses nachhaltige Projekt ist und bleibt sehr wertvoll.

Da aufgrund der Corona-Pandemie die Besuchsmöglichkeiten im Rathaus eingeschränkt sind, können die Kunstwerke auch auf der Homepage der Initiative „Jüdisch in Attendorn“ (juedisch-in-attendorn.org) betrachtet werden. Zudem stehen hier die Ausstellungsbroschüre zum kostenlosen Download sowie der projektbegleitende Film des Attendorner Filmemachers Jan Backhaus bereit.