Attendorn: L 880 nach Unfall in Mecklinghausen voll gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall in Mecklinghausen am frühen Montagabend, 13. Dezember, muss dieses Auto abgeschleppt werden.

Attendorn. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein junger Toyota-Fahrer aus Olpe auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem VW zusammengestoßen.

Die Landstraße 880 in Attendorn-Mecklinghausen musste am Montagabend wegen eines Verkehrsunfalls komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei ab dem Abzweig Jäckelchen und Helden umgeleitet. Nach Angaben der Polizei vor Ort war ein 21-jähriger Toyota-Fahrer aus Olpe, der mit einer 39-jährigen Beifahrerin von Helden in Richtung Oberveischede unterwegs war, aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Dort prallte das Auto mit einem 51-jährigen Fahrer eines VW-Tiguan aus Gütersloh zusammen. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

