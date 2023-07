Attendorn: Lastwagen kippt um – Fahrer schwer verletzt

Lichtringhausen/Windhausen. Auf der L697 zwischen Attendorn-Windhausen und Lichtringhausen ist ein Lastwagen von der Straße abgekommen. Der Fahrer ist schwer verletzt.

Wegen eines umgestürzten Lastwagens war die Plettenberger Straße (L697) zwischen Attendorn-Windhausen und Lichtringhausen am Dienstagmorgen für die Rettungsarbeiten rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Wie die Polizei vor Ort erklärte, war der 52-jährige Fahrer eines mit Metallschrott beladenen Lkw gegen 6.25 Uhr in Richtung Lichtringhausen gefahren und in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Lastwagen kippte auf die Beifahrerseite, der Metallschrott fiel aus dem Container.

52-jähriger Fahrer schwer verletzt

Die Feuerwehr Attendorn, Windhausen und Lichtringhausen wurde mit dem Einsatzstichwort „Einklemmte Person“ an die Unfallstelle gerufen. Eingeklemmt war der Fahrer jedoch nicht, dafür aber eingeschlossen und konnte aus eigener Kraft nicht das Fahrerhaus verlassen. Die Feuerwehr nahm zusammen mit dem Rettungsdienst eine patientenschonende Rettung vor. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte in eine Klinik gefahren. Des weiteren stellten sie vor Ort den Brandschutz sicher und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Ein Bergungsunternehmen aus Drolshagen wurde von der Polizei mit der Bergung des umgestürzten Lastwagens beauftragt. Mit einem Autokran soll der Lkw in den nächsten Stunden wieder aufgerichtet werden. Dafür wird die Landstraße noch einmal vollständig an der Unfallstelle gesperrt.

