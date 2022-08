Attendorn: Lehrschwimmbecken wegen Mängeln geschlossen

Attendorn. Aufgrund von technischer und baulicher Mängel ist das Lehrschwimmbecken in Attendorn Am Stürzenberg geschlossen.

Bei der Durchführung von Reparaturarbeiten im Lehrschwimmbecken sind technische und bauliche Mängel festgestellt worden, die einen technisch und hygienisch einwandfreien Betrieb derzeit nicht ermöglichen. Das teilt die Hansestadt Attendorn am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Es handelt sich um das Turn und Lehrschwimmbecken St. Engelbert Am Stürzenberg in Attendorn.

Gutachten soll erstellt werden

Zur konkreten Schadenserfassung soll kurzfristig ein Gutachten erstellt werden, um darauf basierend ein Sanierungskonzept zu erstellen, heißt es in der Pressemitteilung. Aus diesem Grunde kann das Lehrschwimmbecken nach den Sommerferien leider nicht wieder für Schul- und Vereinsschwimmen geöffnet werden.

Sobald nähere Details bekannt sind, wird über das weitere Vorgehen informiert.

