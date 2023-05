Attendorn: Lionsclub spendet 15.000 Euro an die Grundschulen

Attendorn. Der Lionsclub Attendorn unterstützt Gesundheitsförderunterricht an den Grundschulen in Attendorn und Finnentrop mit weiteren 15.000 Euro.

„Für solch einen Anlass fällt es nicht schwer, erneut die Schulbank zu drücken“, so Lambert Stoll, „activity-Beauftragter Klasse 2000“ des Attendorner Lions Clubs schmunzelnd beim Besuch einer Unterrichtsstunde in der Klasse 3b der Sonnenschule in Attendorn. Die Lions unterstützen seit über 25 Jahren die Grundschulen in Attendorn und Finnentrop über das Projekt Klasse 2000 und spendeten jetzt weitere 15.000 Euro. Damit wächst das Spendenvolumen auf über 200.000 Euro. Aktuell werden ca. 80 Schulklassen mit rund 1600 Kindern unterstützt.

Kern des bundesweiten Programms Klasse 2000 ist der Unterricht (15 Unterrichtstunden je Schuljahr) in Grundschulen durch GesundheitsförderInnen mit geeignetem Lehr- und Lernmaterial in den Bereichen Gesund essen und trinken, bewegen und entspannen, sich selbst mögen und Freunde haben, Probleme und Konflikte lösen, Kritisch denken und Nein sagen können, vor allem zum Rauchen und zu Alkohol.

Als Dozentin in der Sonnenschule informierte Hildegard Hansmann-Machula die Kinder in leicht verständlicher Form über das menschliche Herz und vor allem, was man tun muss, damit es gesund bleibt.

Auch Lions Vize-Präsident Klaus Hesener war überzeugt von den fundierten Inhalten: „Gerne stellen wir einen Teil der Erlöse aus dem letztjährigen Adventskalenderverkauf zur Unterstützung zur Verfügung. Herzlichen Dank für das Engagement aller Beteiligten in den Grundschulen zum Wohle der Kinder“.

Eine Patenschaft kann gerne jeder Interessierte übernehmen. Weitere Details zu dem Programm finden sich unter www.klasse2000.de im Internet.

