Attendorn: Mädchen auf Schulweg angefahren: Hinweise gesucht

Attendorn Eine 12-jährige Schülerin wurde in Attendorn auf dem Schulweg angefahren. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstag (8. Februar) ist eine 12-jährige Schülerin gegen 07:40 Uhr auf der Windhauser Straße an der Einmündung zur Hansastraße von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte das Mädchen die Straße an einer Ampel bei Grünlicht queren und in Richtung Hansaschule gehen. Zeitgleich befuhr ein dunkler Pkw die Straße und beabsichtigte, an der Einmündung in die Hansastraße einzubiegen. Als das Kind einen Schritt auf die Straße machte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Mädchen. Dieses stürzte und verletzte sich. Eine derzeit noch unbekannte Zeugin in einem Piratenkostüm mit einem grünen Rucksack half dem Mädchen auf und brachte sie zum Gehweg. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Krankenhaus fort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Pkw größerer Bauweise (beispielsweise einen SUV) mit Olper Kennzeichnen handeln. Am Steuer saß ein Mann.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer des Pkw sowie nach der „Piratin“ und weiteren Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 027619269-4120 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe