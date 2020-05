Attendorn: Mann (40) attackiert Polizisten mit Kopfstoß

Attendorn. Ein Mann hat in einem Haus in Attendorn randaliert, bis die Polizei ihn zu Boden brachte. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv.

Ein Mann hat in einem Wohnhaus in der Briloner Straße in Attendorn randaliert und unter anderem auch Polizisten angegriffen. Die Beamten waren in der Nacht auf Samstag alarmiert worden, weil der 40-Jährige eine Tür eingetreten und eine Wohnung unberechtigt betreten hatte, berichtet die Polizei Olpe am Montag.

Als die Polizeibeamten eintrafen, pöbelte der Tatverdächtige gegen die Bewohner der Wohnung. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Doch der 40-Jährige ließ sich nicht beruhigen. Er sperrte sich massiv gegen die Maßnahmen und versuchte, sich mit einem Kopfstoß in Richtung der Beamten, zu befreien. Zudem spuckte er die Polizisten an.

Zur Verhinderung von weiteren Straftaten brachten die Polizisten den Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam nach Olpe. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Nach erfolgter Ausnüchterung konnte der 40-Jährige am Samstag wieder nach Hause.

Die Beamten wurden nicht verletzt, sie schrieben mehrere Anzeigen.