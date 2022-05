Unfall in Attendorn (Symbolbild). Eine Frau wird von einem Autofahrer angefahren.

Blaulicht Attendorn: Mann fährt Fußgängerin an - Die Frau stürzt

Attendorn. Bei einem Unfall in Attendorn ist eine 64-jährige Fußgängerin verletzt worden. Sie wurde von einem 69-jährigen Autofahrer angefahren.

Am Mittwoch, 18. Mai, kam es um 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Attendorn. Ein 69-jähriger Autofahrer wollte von der „Niederste Straße“ nach links abbiegen. Als er in die Straße „Hofestatt“ abbog, stieß er mit seinem Fahrzeug gegen eine 64-jährige Fußgängerin, die dort die Straße querte.

Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wollte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An dem Pkw konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

