Attendorn: Mann stiehlt Bargeld aus der Wohnung und flüchtet

Attendorn. Die Polizei sucht nach dem Täter, der Geld aus einer Wohnung in Attendorn gestohlen hat. Geschädigte sprachen den Unbekannten noch an.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang unbekannter Mann am späten Donnerstagnachmittag Geld aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit Ladenlokal in der Niedersten Straße in Attendorn gestohlen.

Zwischen 17.50 Uhr und 18 Uhr betrat der Unbekannte die unverschlossene Wohnung des Ehepaares, das zu der Zeit mit Arbeiten vor dem Haus beschäftigt und dadurch abgelenkt war. Sie bemerkten den Mann erst, als dieser das Haus verließ. Sie sprachen ihn an, aber er gab an, aus dem Ladenlokal zu kommen und entfernte sich vom Tatort. Bei einer Nachschau stellte das Paar dann fest, dass Geld, welches sich in der Wohnung befand, fehlte.

Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach dem Unbekannten

Sie beschrieben den Täter folgendermaßen: zwischen 20 und 30 Jahren alt, gute, ordentliche Kleidung (hellgraue Hose, schwarze Steppjacke), gepflegtes Aussehen (südländischer Typ mit kurzen, dunklen Haaren und einem frischen Haarschnitt), schlanke Statur.

Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9260-0 entgegen.