Attendorn: Martini-Markt im November – Das müssen Sie wissen

Attendorn. Am ersten November-Wochenende kehrt der beliebte Martini-Markt in seiner vollen Ausprägung zurück. Ein Highlight wartet vor dem Museum.

Der Martini-Markt in Attendorn kehrt in seiner vollen Ausprägung zurück: Nachdem die beliebte Freiluft-Veranstaltung im Corona-Jahr 2020 ausgefallen war und 2021 in abgespeckter Form auf dem Parkdeck Feuerteich und vor dem Allee-Center stattgefunden hatte, erstreckt sich das zweitägige Event dieses Mal wieder über die gesamte Stadt – also vom Rathaus über die Fußgängerzone bis zum Allee Center. Am ersten November-Wochenende, also Samstag und Sonntag (5. und 6.), geht es jeweils um 11 Uhr los. Schluss ist um 18 Uhr.

„Er ist für uns der Start in die Weihnachtszeit und ich bin mir sicher, dass der Hunger auf diese Veranstaltung nach zwei Jahren Corona bei vielen Menschen groß ist“, freut sich Frank Burghaus, Amtsleiter Stadtmarketing, auf den Martini-Markt. Es sei ein schönes Gefühl, wenn die Stadt, die in den vergangenen beiden Jahren in der Vorweihnachtszeit aufgrund der Pandemie weitgehend menschenleer war, wieder auflebt.

Kinder- und Jugenddisco

Ein Highlight wird die große Eisschlittschuhbahn auf dem Alten Markt, die bereits am Freitag, 4. November, aufgebaut wird und dann bis zum 11. November stehen bleibt. Geöffnet hat die bei Kindern und Jugendlichen beliebte Eisbahn unter der Woche von 15 bis 20 Uhr, am Samstag, 6. November, von 11 bis 20 Uhr und tags drauf von 11 bis 18 Uhr. Burghaus verspricht: „Dort wird es auch eine Kinder- und Jugenddisco auf dem Eis geben.“ Darüber hinaus können sich die Besucher von verschiedenen herbst- und winterlichen Angeboten inspirieren lassen oder auch Handwerkskunst erwerben. Wer Hunger bekommt, findet eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten vor.

Wie schon beim Frühlingsmarkt und beim Stadtfest kommen die Kinder vor dem Allee-Center auf ihre Kosten. Dort sind ein kleiner Rummelplatz und Mitmachaktionen aufgebaut. Unterstützung bei der Organisation bekommt die Stadt hierbei von der Werbegemeinschaft. „Für die Kleinsten der Kleinen wird ein Hüpfburg aufgebaut, es wird wie schon beim Stadtfest Kinderschminken und kleinere Parcours geben“, erklärt Martin Pursian, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Der Einzelhandel hat im Übrigen am 6. November von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Weihnachtsbeleuchtung

Traditionell wird mit dem Martini-Markt auch die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein, allerdings aufgrund der aktuellen Energie-Krise in einem abgespeckten Rahmen. Grundsätzlich wolle man auf die vorweihnachtliche Stimmung aber nicht verzichten. Gleichzeitig ist der Weihnachtsmarkt auch Start der traditionellen Weihnachtsverlosung des Attendorner Einzelhandels mit einem Gesamtgewinnwert von 4500 Euro. Sie endet am vierten Advent. Ein Late Night Shopping gibt es in diesem Jahr nicht.

Für ausreichend Parkplätze ist laut Stadt gesorgt. So können auswärtige Besucher ihr Auto unter anderem auf dem Parkdeck Feuerteich, auf dem Parkplatz Mühlwiese an der Südumgehung oder auch im oberen Deck des Parkhauses an der Hansastraße abstellen.

