Attendorn: Mehr als 200 Tänze beim großen Kattfiller-Turnier

Nicht nur Thomas Dolanc und Frank Selter wussten am Sonntagabend, was sie getan haben. Die beiden Urgesteine der Karnevalsgesellschaft Attendorn waren als routinierte Turniersprecher beim 21. Kattfiller-Tanzturnier im Einsatz, haben am Wochenende mehr als 200 Tänze auf der Bühne der Stadthalle angesagt und wenige Minuten nach den Auftritten die mit Spannung erwarteten Ergebnisse verkündet.

Rund 100 ehrenamtliche Helfer aus Elferrat, Gardisten, Prinzenkomitee, Eltern und Elferratsfrauen sorgten für einen reibungslosen Ablauf dieser Mammutveranstaltung drei Wochen vor dem Karnevals-Wochenende. An der Kasse saß mit Marc Rohrmann der amtierende Prinz Karneval und Präsident der Karnevalsgesellschaft Attendorn. Die Turnierleitung lag in den Händen von KG-Geschäftsführer Christoph Ideler und Petra Lütteke. Die Jubelprinzen Raimund Isphording und Siegfried Jahn hatten Ehrenpreise gestiftet.

Beste Stimmung

„Ohne diese Unterstützung wäre die Durchführung einer solchen Veranstaltung nicht möglich“, bedankt sich Elferratsmitglied Sebastian Springob bei den zahlreichen Helfern. Auch im Verpflegungszelt vor der Stadthalle herrschte bei lauter Karnevalsmusik beste Stimmung.

Garde auf Garde sowie Tanzmariechen und Tanzpaare aus ganz Deutschland – aus Berlin, Erfurt, Nürnberg oder dem Münsterland – waren am Samstag und Sonntag nach Attendorn gekommen, um sich für die Halbfinale der Deutschen Meisterschaften in Trier (Süddeutschland) und Düren (Norddeutschland) zu qualifizieren. In drei Altersstufen gingen rund 1800 Aktive an den Start. Die erfahrene Jury des Bund Deutscher Karneval musste wie am Fließband 210 Tänze bewerten.

Kreis Olpe Mit 120 Starts ausgebucht Mit 120 Starts war das 21. Kattfiller-Tanzturnier am Samstag ausgebucht, am Sonntag kamen noch 90 Auftritte hinzu. Im Teilnehmerfeld befanden sich drei amtierende Deutsche Meister und mehrere Vize-Meister. Die beiden Halbfinale für die Deutschen Meisterschaften werden Mitte März in Trier (Süddeutschland) und Düren (Norddeutschland) ausgetragen. Die Deutsche Meisterschaft findet am 21. und 22. März in Erfurt statt.

In der am Samstag ausverkauften und auch am Sonntag sehr gut besuchten Stadthalle herrschte ausgelassene Stimmung. Viele Garden wurden von ihren Anhängern lautstark und fähnchenwinkend unterstützt. Vor der Bühne ging es Schlag auf Schlag. Nach den Auftritten gab es noch eine Erfrischung und schon drängte die nächste Gruppe aufgeregt nach oben.

Für DM-Halbfinale qualifiziert

Am Samstag waren die Mini-Biggesterne der Karnevalsgesellschaft Attendorn an der Reihe, die sich mit ihrem Schautanz „Lass die Sorgen Sorgen sein“ beim Tanzturnier in Hamm schon für das DM-Halbfinale qualifiziert hatten. Bei ihrem Heimspiel erreichten die Mini-Biggesterne im Schautanz Rang vier und im Gardetanz Platz sechs.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ihre größeren „Schwestern“ von den Biggesternen haben in der Disziplin Gardetanz die Quali für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaften bereits in der Tasche und unterstrichen diesen Erfolg mit einem starken dritten Platz beim Kattfiller-Turnier. Im Schautanz zum Thema „Tonträger“ reichte es für Rang fünf.

Die Regimentstöchter verpassten am Sonntag das Halbfinale. Im Schautanz („Mein Schatten“) landeten die Mädchen der KG „Die Kattfiller“ auf Rang sechs, im Gardetanz auf Platz acht. Für die Funkengarde des Heldener Carneval-Clubs (HCC) sprangen die Plätze acht und zehn heraus.