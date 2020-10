Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein BMW-Fahrer am 3. März dieses Jahres in Attendorn. Er trat mächtig aufs Gaspedal, leistete sich riskanteste Überholmanöver. Bei Ennest schaffte es der Fahrer schließlich, die beiden Polizisten im Streifenwagen abzuhängen und verschwand.

Nach den Ermittlungen soll damals ein 28-Jähriger aus Meinerzhagen am Steuer des weißen BMW gesessen haben. Wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens saß er am Montag auf der Anklagebank im Olper Amtsgericht.

Laut Anklage wollte ihn die Polizei um kurz nach 18 Uhr auf der Wasserstraße kontrollieren. Er soll dann bei Rot über eine Ampel gefahren sein, bevor er auf der Umgehungsstraße auf 140 Stundenkilometer beschleunigte, obwohl dort nur 70 erlaubt sind. Im Überholverbot soll er mehrere Autos und Lkw passiert haben. Schließlich habe er in Gegenrichtung im Kreisel nach Ennest einen Holztransporter überholt und dann das Auto auf 150 Stundenkilometer beschleunigt. „Es kam ihm darauf an, durch die höchstmögliche Geschwindigkeit die Polizei abzuhängen. Die Belange der anderen Verkehrsteilnehmer waren ihm gleichgültig. Er hatte keine Fahrerlaubnis“, so Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum in der Anklage.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

„Ich bin das nicht gewesen“, versicherte der 28-Jährige im Gericht. Das Fahrzeug sei seit Anfang 2019 abgemeldet und stünde daheim bei ihm in der Garage. Die Kennzeichen habe er weggeworfen und den Führerschein im August 2018 wegen eines Drogenverfahrens freiwillig abgegeben. Dem Gericht präsentierte Verteidiger Thomas Knauf den entwerteten Fahrzeugschein. „Er kann ausschließen, an der Fahrt teilgenommen zu haben“, betonte der Anwalt.

Da war der Polizist, der als Beifahrer im Streifenwagen saß, jedoch anderer Meinung. Der weiße BMW mit den hellroten Felgen sei ihm schon bei früheren Verkehrskontrollen aufgefallen. Am 3. März habe der 28-Jährige zu ihm geschaut: „Ich habe ihn erkannt, so wie wir uns jetzt gegenübersitzen.“ Außerdem wohne er nicht weit entfernt vom Angeklagten in Meinerzhagen und kenne ihn auch daher. Zur Frage des Staatsanwaltes, ob vielleicht ein anderer gefahren sein könnte, meinte der Beamte: „Nein.“ Mit Martinshorn und Blaulicht sei man hinterher gefahren. Bei der Verfolgungsjagd habe man den Streifenwagen auf knapp 150 Stundenkilometer beschleunigt, aber keine Chance gehabt heranzukommen.

Der Fahrer des Polizeiwagens bestätigt, dass der Kollege ihm gesagt habe, dass er den Mann am Steuer des BMW kennt: „Er war sich sicher. Er hat auch den Namen genannt.“

Fortsetzung am 2. November

Neben den beiden Polizisten sagte als Zeuge ein 27-Jähriger aus Olpe aus, der ebenso wie der Fahrer eines vorausfahrenden Autos bei Grün von der Finnentroper Straße nach links auf die L 539 abbiegen wollte. Da sei der BMW auf der Landstraße über die rote Ampel gebraust. „Mit weit über 100 Sachen. Der Fahrer vor mir hatte unglaubliches Glück. Es war haarscharf, dann hätte es gekracht.“ Es sei alles blitzschnell gegangen. Er könne nicht einmal sagen, was es für ein Auto gewesen sei.

„Im Moment haben wir eine klare Patt-Situation. Da kann ich nicht sagen: Schwamm drüber. Wir haben noch Bedarf, ein bisschen zu recherchieren. Das ist völlig offen“, meinte Staatsanwalt Scharfenbaum. Richterin Nicole Höhmann beschloss, dass noch eine Anfrage beim Straßenverkehrsamt eingeholt werden soll und die Polizeibeamten in Meinerzhagen wegen des Einsatzes befragt werden sollen. Der Prozess wird am 2. November fortgesetzt.