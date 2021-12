Arbeit für die Polizei: Ein 22-Jähriger war mit Drogen und ohne Fahrerlaubnis am Steuer unterwegs.

Blaulicht Attendorn: Mit Drogen, aber ohne Führschein am Steuer

Attendorn. Mit Drogen im Blut, aber ohne gültige Fahrerlaubnis - eine ungünstige Kombination. Einer Polizeistreife fiel das auf.

Mit Drogen und ohne Führerschein - das rief die Polizei am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr auf den Plan: Eine Attendorner Streifenwagenbesatzung hielt einen Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hansastraße an. Dabei ergaben sich bei dem 22-jährigen Autofahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ebenso konnte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Laufe der Kontrolle stelle sich heraus, dass diese ihm bereits wegen gleich gelagerter Delikte entzogen worden war. Als der 22-Jährige dann zwecks Blutprobe zur Polizeiwache Attendorn verbracht werden sollte, wurden bei ihm noch zwei Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Schließlich wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Besitz von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe