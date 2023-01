Attendorn: Mitreißendes Konzert zum Jubiläums-Finale

Das große Sinfonische Blasorchester des Musikzugs Ennest, unter der Leitung in Ingo Samp (Mitte) beim Auftritt am Silvesterabend in der Attendorner Stadthalle.

Attendorn. Mit einem begeisternden Silvesterkonzert setzt der Musikzug Ennest in der Stadthalle den Schlussakkord für „800 Jahre Attendorn“.

Am letzten Tag des alten Jahres hatte das Sinfonische Blasorchester des Musikzugs Ennest zur Silvestergala eingeladen. Für die 800 Jahre alte Hansestadt Attendorn war dies die letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr 2022 und für die Ennester Musiker der Einstieg ins eigene 75-jährige Jubiläum, denn deren Gründungsjahr ist 1948.

Fast schon entschuldigend sagte Moderator Georg Elsaeßer: „Der Termin liegt jenseits der Norm.“ Aber trotzdem waren an diesem Silvesterabend rund 400 Zuhörer in die Stadthalle gekommen, um sich von den Klängen des über die Grenzen der Heimat hinaus bekannten Orchesters inspirieren zu lassen.

Pünktlich um 18 Uhr betraten die 70 Musikerinnen und Musiker die gerade noch ausreichende Stadthallenbühne. Seit 28 Jahren stehen die Musiker unter der bewährten musikalischen Leitung von Ingo Samp.

Das Werk „Symphonic Overture“ war einmal für den Komponisten James Barnes eine Auftragsarbeit für das 50-jährige Jubiläum der United States Air Force Band. Vom Komponisten wurde erwartet, dass er ein romantisches, aber zugleich anspruchsvolles Stück schrieb. Da das Feuerwehrorchester Ennest seit Jahren zur bundesweiten Spitze zählt und zwei Mal in Folge den Titel „Bestes Feuerwehrorchester Deutschlands“ errang, war dies der passende Auftakt.

Es folgte der Marsch „Pomp & Circumstance No. IV” von Edward Elgar. Moderator Georg Elsaeßer gab in seiner lockeren Art zu den Musikstücken passende Informationen. So sagte er zum zweiten Stück, dass die englischen Könige es immer wieder schafften, ihre Komponisten zu patriotischen Meisterwerken zu inspirieren.

Das Lied „Ich gehör nur mir" aus dem Musical „Elisabeth" wurde gesanglich von Solistin Sara Höffer interpretiert. Foto: Meinolf Lüttecke

Eigentlich wollte nach diesem Meisterstück Georg Elsaeßer Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil (SPD) begrüßen. Doch der sei nicht gekommen, als er hörte habe, dass die Musikerinnen und Musiker an diesem Abend in schwarz gekleidet auftreten, sagte der Moderator scherzhaft und begründete dies damit, dass die neu bestellten Uniformen noch nicht komplett seien. Deshalb vertrat ihn an diesem Abend der stellvertretende Bürgermeister Horst Peter Jagusch.

Das dritte Stück wurde mit dem grausigen Krieg in der Ukraine verbunden. Das traurige „Adagio – aus dem Streichquartett Op. 11“ gilt als populärste Komposition von Samuel Barber. 2004 wählten die Hörer der BBC diese Musik zum „traurigsten klassischen Stück“. Die Musiker wollten mit dem Vortrag Hoffnung, Liebe und Mitgefühl den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen.

Bevor es in die Pause ging, galt es, für die „Armenischen Tänze, Teil 1“ die Ohren zu spitzen. Bei dem Werk war dann auch Fantasie gefragt, denn es galt die Übergänge von Aprikosenbaum, Rebhuhn, Geliebte, Berg und Lachen zu erkennen.

Im zweiten Teil bewiesen die Ennester Musiker, dass sie auch gute Gesangssolisten in ihren Reihen haben, denn sie taten sich bei „Libertadores“ auch gesanglich hervor. Ihre kraftvolle Stimme bewies bei dem Stück „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth“ Gast-Solistin Sara Höffer. Als Zugabe intonierte Dirigent Ingo Samp den allseits bekannten Radetzky-Marsch. Moderator Georg Elsaeßer bedankte sich bei Ingo Samp, „dessen Leistung weit über dem ist, das man als selbstverständlich ansehen kann.“

