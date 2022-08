Attendorn: Motorradfahrer fährt auf Pkw und verletzt sich

Attendorn. Bei einem Auffahrunfall in Attendorn wird ein 63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Bei einem Auffahrunfall ist am Mittwoch, 3. August, gegen 15:45 Uhr in Höhe der Kreuzung Biggeweg / Kölner Straße ein 63-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Dieser befuhr die L 539 von Olpe kommend in Richtung Attendorn. Vor ihm befuhr eine 57-jährige Autofahrerin die Landstraße.

Als diese vor einer Ampel verkehrsbedingt halten musste, nahm der Motorradfahrer dies zu spät wahr und fuhr auf den Pkw auf. Er stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

