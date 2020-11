Attendorn: Motorradfahrerin bremst zu spät ab und stürzt

Attendorn. Die Motorradfahrerin (54) fuhr einem anderen Motorradfahrer auf der L 880 bei Attendorn auf, stürzte und verletzte sich. Schaden: rund 4500 Euro.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Repetalstraße in Borghausen wurde am Samstagnachmittag eine 54-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt.

Gegen 14.55 Uhr befuhren ein 51-Jähriger aus Neuss und eine 54-Jährige aus Senden mit ihren Motorrädern hintereinander die L 880 in Richtung Attendorn, als der vorausfahrende Kradfahrer beabsichtigte, nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 54-Jährige zu spät und fuhr auf. Dabei stürzte sie mit ihrem Motorrad auf die Seite und verletzte sich am Arm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4500 Euro.