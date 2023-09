Attendorn: Mubea kauft kanadisches Luftfahrtunternehmen auf

Attendorn. „Herzlich willkommen in der Mubea-Familie“: Das Attendorner Unternehmen übernimmt rund 700 Mitarbeiter. Das steckt hinter dem Kaufdeal.

Das Attendorner Unternehmen Mubea hat laut eigener Mitteilung mit Andrew Sochaj und seiner Familie einen Vertrag über den Erwerb des kanadischen Luftfahrtunternehmens „Cyclone“ unterzeichnet. Die Familie Sochaj veräußert damit ihre gesamten Luftfahrtaktivitäten an Mubea. Insgesamt übernehmen die Hansestädter rund 700 Mitarbeitende in den vier Werken in Ontario, Kanada, und dem Werk Kraśnik in Polen, die für das Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von ca. 120 Millionen kanadische Dollar erwirtschaften werden.

Mubea ergänzt mit dieser Akquisition einerseits das bestehende Produktions-Know-how insbesondere für größere Bauteile und Baugruppen. Andererseits bietet das Kundenportfolio von „Cyclone“ neue Wachstumschancen und leistet damit einen wichtigen Beitrag, Mubea als globalen Zulieferer in der Luftfahrt zu etablieren.

„Mit Cyclone entwickelt sich Mubea weiter zum globalen Zulieferer in der Aviation-Industrie. Unseren Kunden können wir so neben der Verlässlichkeit eines starken Familienunternehmens vor allem technologische Kompetenz und globale Verfügbarkeit bieten.“, sagt Thomas Muhr, Geschäftsführender Gesellschafter von Mubea und ergänzt: „Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit den hoch motivierten Mitarbeitenden von Cyclone und heiße sie herzlich in der Mubea-Familie willkommen.“ Der Vollzug der Transaktion steht unter den üblichen Vorbehalten, einschließlich der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

