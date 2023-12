Attendorn: Mubea knackt erstmals die 3-Milliarden-Euro-Marke

Attendorn Die Mubea-Gruppe kann trotz Krisen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Hohe Investitionen. Rekordzahl an Jubilaren gefeiert.

Die Mubea-Gruppe konnte in diesem Jahr eine neue Rekordzahl bei der Ehrung ihrer Jubilarinnen und Jubilare feiern: Im weihnachtlichen Rahmen wurden 174 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Standorte Attendorn, Daaden / Weitefeld und Weißensee sowie erstmalig Dingelstädt im Beisein zahlreicher Führungskräfte und der Betriebsräte für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Anlässlich der Feierstunde in der Attendorner Mubea-Hauptverwaltung richteten Dr. Andreas Rinsdorf (Mitglied der Konzerngeschäftsleitung), Dr. Stefan Pohl (Personalleitung weltweit) und Tobias Mintkewitz (Betriebsrat) ihre Worte an die Jubilarinnen und Jubilare. Sie dankten für ihre Loyalität und blickten zurück auf die beeindrucke Entwicklung des Unternehmens, die nicht zuletzt durch den jahrzehntelangen Einsatz dieser Mitarbeitenden geprägt wurde. Auch Dr. Thomas Muhr sprach den Jubilarinnen und Jubilaren seinen Dank aus. In seiner Rede betonte er, dass es vor allem durch die unermüdliche Arbeit der gesamten Belegschaft möglich war, ein erneut turbulentes Geschäftsjahr erfolgreich zu meistern. Trotz anhaltender globaler Krisen konnte die Mubea-Gruppe den Wachstumstrend fortsetzen und erstmals die 3 Milliarden Euro-Umsatzmarke überschreiten.

Mit Investitionen in Höhe von über 250 Mio. € im Geschäftsjahr 2023 bereitet sich Mubea auf die Transformation der Automobilindustrie vor. Komponenten für Hochvoltspeicher und Produkte für Elektromotoren sowie neue Mikromobilitätslösungen ergänzen das bestehende Produktportfolio und auch Stammprodukte in den Bereichen Chassis und Body werden an die neuen Anforderungen an Elektrofahrzeuge angepasst. Die jüngst getätigten Übernahmen in der Flugzeugindustrie sowie die Übernahme des Entwicklungsdienstleisters csi sollen zudem die mittelfristige Geschäftsentwicklung unterstützen.

Das Ziel, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden, wurde auch in diesem Jahr mit wegweisenden Aktivitäten verfolgt. So wurden im ersten Produktionsjahr des eigenen Windparks mit vier Windkraftanlagen im Raum Fulda über 47.000 MWh Energie produziert. Einen weiteren wichtigen Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie bildet eine kürzlich eingegangene Kooperation mit H2 Green Steel, einem Hersteller von CO2-freiem Stahl.

Für die kommenden Jahre setzt Mubea weiterhin darauf, mit intelligenten Leichtbaulösungen für die weltweite Automobilindustrie und für verwandte Branchen den Mobilitätswandel mitzugestalten. Wesentlich für den Erfolg dieser Strategie seien qualifizierte und begeisterte Mitarbeitende und so dankte Dr. Thomas Muhr zum Abschluss der Feierlichkeiten den Anwesenden stellvertretend für die gesamte Belegschaft für ihr herausragendes Engagement.

Aufstellung Jubilare 2023: Standort Attendorn

45 Jahre

Buschmann, Reinhilde

Degenhardt, Thomas

Eckhardt, Matthias

Gencol, Adnan

Leonetti, Maria

Löwe, Alois

Poggel, Helmut

Rickelhoff, Gerhard

Riekes, Harald

Secli, Umberto

Stinn, Matthias

Struck, Joachim

35 Jahre

Alhorn, Michael

Böer, Torsten

Eickhoff, Klaus

Heggemann, Dirk

Hesener, Simone

Heuel, Markus

Ivo, Joachim

Kleinke, Harald

Kramer, Ingo-Benedikt

Krenzler, Elmar

Kuhle, Thorsten

Pisu, Franco

Prüfert, Detlef

Rademacher, Frank

Rawe, Bernhard

Richard, Claus

Schecht, Marita

Wacker, Stefan

Wierzioch, Bernhard

25 Jahre

Adrovic, Elvis

Becker, Silvia

Belke, Sandra

Di Biase, Franca

Duschek, Matthias

Hünerjäger, Sven

Kranefeld, Martin

Kremer, Tobias

Ladislaw, Olav

Lamers, Friedrich

Lange, Birgit

Löher, Florian,

Mähler, Marc

Maiworm, Claudia

Rath, Markus

Schönemund-Henkel, Bettina

Wedel, Alexander

