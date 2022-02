Attendorn: Neuer Spielplatz samt Hansekogge freigegeben

Attendorn. Das neue Spieleparadies samt Schiff am Südwall in Attendorn wurde am Freitag eröffnet. Jetzt können die Kinder auf dem Spielplatz toben.

Die Kinder waren am Freitag bei der Neueröffnung des neugestalteten Spielplatzes am Südwall in Attendorn noch in der Minderheit. Das wird sich in den nächsten Tagen ändern. Die sechsjährige Anna Maria spielte aber schon beim offiziellen Termin mit Christian Pospischil eine Hauptrolle. Zusammen mit dem Bürgermeister und Dos Santos Dias Spieß vom städtischen Bauhof durchschnitt die junge Schülerin der Sonnenschule das rot-weiße Flatterband, das bislang das Betreten des Abenteuerspielplatzes in der Innenstadt verhindert hat.

Auch auf dem alten Spielplatz am Südwall, der für den Umbau am 16. September 2021 gesperrt wurde, hat Anna Maria schon gespielt. „Das sieht interessant aus“, freute sie sich bei der Wiedereröffnung besonders auf das Herumtollen auf der neuen Hansekogge. Das große Schiff ist das Highlight des für 80.000 Euro neugestalteten Spielplatzes. Neben dem Hanseschiff gibt es noch eine Schaukel, Klettermöglichkeiten und Federtiere. Für Christian Pospischil ist der am Freitag zum Spielen freigegebene Platz in der Nähe des Hallenbades „ein neues Flaggschiff unter den Attendorner Spielplätzen“.

Gerade für Kinder aus der Innenstadt habe diese Fläche in einem eng bebauten Gebiet eine große Bedeutung. Entspannen soll sich hier am Südwall auch Eltern mit ihren Kindern, die als Gäste oder Touristen nicht nur im Jubiläumsjahr in die alte Hansestadt kommen.

80.000 Euro im Haushalt

Mit der Neukonzeption hat sich im Jahr 2020 der städtische Arbeitskreis Spielplätze beschäftigt. Auf dem alten Spielplatz standen ein Klettergerüst, eine Wippe und eine Schaukel. Für die Planung, Gestaltung und das Aufstellen der neuen Geräte war der Bauhof zuständig. Im Haushalt wurden 80.000 Euro veranschlagt. Mit den Umgestaltungsarbeiten wurde im Herbst 2021 begonnen. Die neuen Spielgeräte stehen schon seit einigen Wochen, mussten aber noch aushärten. Auch einige Restarbeiten waren noch zu erledigen. „Jetzt ist es endlich so weit“, freute sich Bürgermeister Christian Pospischil bei der offiziellen Eröffnung, dass die Zeit der „sehnsüchtigen Blicke“ auf die neuen Geräte vorbei ist und auf dem Hanseschiff gespielt werden kann.

Der neugestaltete Spielplatz für Mädchen und Jungen ab drei Jahre ist für Pospischil auch ein „Beitrag für eine kinder- und familienfreundliche Stadt“. Deshalb werde Attendorn auch weiterhin „hohe Investitionen“ in diesem Bereich vornehmen und nach und nach alle städtischen Kinderspielplätze erweitern bzw. umgestalten. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch auf den Dörfern.

Dank an Firmen Der neugestaltete Kinderspielplatz am Südwall soll auch von den Schulen und Kindergärten in der Umgebung genutzt werden. Bei der offiziellen Eröffnung nach den Umbauarbeiten bedankte sich Bürgermeister Christian Pospischil bei den ausführenden Firmen und dem städtischen Bauhof mit „Bauleiter“ Karl Schulte.

Dabei wird Wert auf eine altersgruppengerechte Gestaltung gelegt. Von den aktuellen Problemen bei der Beschaffung von Baumaterial bleibt auch die Hansestadt nicht verschont. So verwies Karl Schulte vom Bauhof auf eine Lieferzeit von zwölf Wochen für die neuen Bänke des Spielplatzes am Südwall. Anna Maria war das am Freitag egal. Nach dem Durchschneiden des Flatterbandes probierte die Sechsjährige sofort die neuen Spielgeräte aus und freute sich besonders auf die Hansekogge.

