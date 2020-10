Attendorn: Neuer Supermarkt bietet griechische Produkte

Attendorn. Chrisovalantis Bitolykos eröffnet in Attendorn das griechische Lebensmittelgeschäft „Zagori“. Angebot erstreckt sich von Ouzo, Feta und Honig.

Griechische Bio-Produkte gibt es jetzt im neu eröffneten Einzelhandelsgeschäft Zagori, Im Schwalbenohl 2 (Haus Plugge). Reichlich Auswahl, rund 1500 erlesene mediterrane griechische und italienische Produkte bieten Inhaber Chrisovalantis Bitolykos und seine Frau Anastasia auf 80 Quadratmetern Verkaufsfläche von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr durchgehend an. Weitere Geschäfte hat der Inhaber in München und im niederländischen Kerkrade.

Zagori, dessen Namen das Geschäft trägt, ist eigentlich ein Mineralwasser, das aus der Quelle, am Fuß der Bergkette Mitsikeli-Zagorochoria in Epirus, abgefüllt wird. Es gehört selbstverständlich zum Sortiment und erreicht den Endverbraucher ohne weitere Nachbehandlung. Nur nach strengen Kontrollen wird das Wasser zertifiziert. Aufgrund seiner Herkunft aus der Region Zagoria, seiner ausgezeichneten Qualität und seiner speziellen Zusammensetzung wird es als Mineralwasser mit niedrigem Natriumgehalt geschätzt, was es besonders geeignet für natriumarme Diäten macht.

Zahlreich sind die Sorten an Weich- und Schnittkäse, wobei der besonders bekannte griechische Feta nicht fehlt. Den viel besungenen griechischen Wein gibt es in weiß und rot. Aber auch griechischer Honig, Süßigkeiten, Olivenöl, Oliven sowie den feinsten griechischen Aperitif „Ouzo“. Auch Gewürze und Tee fehlen nicht im Produktportfolio. Bei den Kunden könnte somit beim Besuch des Geschäfts Urlaubs- aber auch Heimatfeeling entstehen.

Neben den in Attendorn von griechischen Inhabern geführten Gaststätten Napoleon und Akropolis ist jetzt ein Einzelhandelsgeschäft hinzu gekommen.