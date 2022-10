Attendorn: Pkw-Fahrer fährt gegen Schützenhalle und flüchtet

Attendorn. Ein unbekannter Autofahrer fährt gegen die Ennester Schützenhalle und flüchtet. Der Sachschaden ist hoch.

Am Freitag (14. Oktober) hat ein Mitglied des Ennester Schützenvereins bei der Polizei eine Sachbeschädigung an dem Vereinsheim „St. Margareta“ in der Ritterlöhstraße angezeigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigte dort ein unbekannter Pkw-Fahrer im Anschluss an eine Feier in der Nacht von Samstag (8. Oktober) auf Sonntag (9. Oktober) das Schützenheim, indem er mit seinem Fahrzeug gegen das Gebäude fuhr.

+++ Lesen Sie auch: Brandstiftung: Fünf Fahrzeuge gehen in Flammen auf +++

Der Täter verließ den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. An dem Gebäude entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4120 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe