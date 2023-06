Attendorn: Pkw-Fahrerin schiebt drei Autos aufeinander

Attendorn. Unfall im Stau: Eine Pkw-Fahrerin bremst zu spät und löst eine Kettenreaktion aus.

Ein Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstag gegen 15 Uhr Uhr auf der L 539 ereignet. Dabei warteten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt vor einer Ampel. Eine 41-Jährige näherte sich von hinten und fuhr auf die wartenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden zwei weitere vordere Fahrzeuge in der Schlange aufeinander geschoben. Die Insassen dieser beiden Fahrzeugen (35 und 56 Jahre) wurden leicht verletzt. Sie verzichteten auf einen Rettungswagen, wollten eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Um 8.40 Uhr befuhr ein 15-jährigen Motorrollerfahrer die Zeppelinstraße in Richtung Daimlerstraße. In dem Kreisverkehr geriet er mit dem Vorderrad des Rollers gegen eine Bordsteinkante, verlor anschließend die Kontrolle, stürzte und verletzte sich dabei. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorroller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

