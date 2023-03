Attendorn: Pkw-Fahrerin schiebt fünf Autos aufeinander

Zahlreiche Rettungswagen des Kreises Olpe und vom DRK rollten an. Notärzte und Sanitäter kümmerten sich um die Betroffenen.

Attendorn. Unfall mit fünf Fahrzeugen und vier Verletzten. L 512 eine Stunde lang gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen sind am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße L 512 zwischen Attendorn und Olpe vier Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei musste der Fahrer eines Ford Transit, der wie alle weiteren Fahrzeuge in Richtung Olpe unterwegs waren, auf Höhe des Yachtclubs Lister verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Opel Astra sowie die Fahrerin eines VW Polo und ein Fahrer eines Skoda Octavia erkannten die Situation rechtzeitig und konnten mit Vollbremsungen ihre Autos allesamt zum Stehen bringen. Die Fahrerin eines Dacia Sandero jedoch fuhr ungebremst auf ihren Vordermann auf und schob alle Fahrzeuge aufeinander. Dabei wurden die Unfallverursacherin sowie eine weitere Person in ihrem Fahrzeug sowie der Opelfahrer und der Fahrer des Octavia leicht verletzt.

Die Landstraße war für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehr Attendorn und die Löschgruppen Neu-Listernohl und Listerscheid waren wegen auslaufender Betriebsstoffe mitalarmiert worden. Sie klemmten bei einem Fahrzeug die Autobatterie ab und setzten an den Regeneinläufen Ölsperren. Ein Spezialreinigungsunternehmen säuberte die Fahrbahn.

Die fünf beschädigten Fahrzeuge nach dem Unfall auf der L 512. Foto: Kai Osthoff

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Da bereits auf der Anfahrt von Feuerwehr und Rettungsdienst von den vielen Beteiligten die Rede war, wurde das Einsatzstichwort auf ManV (Massenanfall von Verletzten) erhöht. Zahlreiche Rettungswagen des Kreises Olpe und vom Deutschen Roten Kreuz rollten an.

